Davide Parenti, numero uno de Le Iene, ha rotto il silenzio sulla fine del rapporto tra il programma Mediaset e il conduttore Teo Mammucari. Nel farlo ha indirettamente alimentato le voci che vorrebbero che all’origine del clamoroso addio ci sarebbe stata una lite insanabile tra lui stesso e il presentatore romano. L’autore televisivo e l’ideatore della storica trasmissione di Italia Uno è stato raggiunto dal quotidiano torinese La Stampa, che gli ha chiesto delucidazioni sulla vicenda. Parenti ha fornito una replica tanto stringata quanto rivelatrice. “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”, ha chiosato. Una risposta che vale più di mille parole. Zero dichiarazioni di ringraziamento riservate a Mammucari, nessun in bocca al lupo per il futuro. Niente di niente, che gelo!

Alla luce della secca esternazione di Parenti, prende sempre più piede l’ipotesi di una turbolenta discussione tra il medesimo ideatore del programma e Mammucari. D’altra parte le voci che descrivono un clima incandescente tra i due non sono state confermate ma nemmeno smentite.

E chi conosce come funziona il mondo dell’informazione sa bene che se l’indiscrezione relativa al litigio fosse stata una fake news, con ogni probabilità sarebbe rapidamente arrivata una nota o un commento dei diretti interessati che avrebbero provveduto a smontare l’infondatezza della notizia. E invece c’è stato un silenzio tombale e assordante, con Mammucari fuori dal progetto Iene nel bel mezzo della stagione televisiva. Uno scenario non certo usuale, anzi più unico che raro.

Come già fatto notare da GossipeTv, alquanto strano anche il fatto che Le Iene, sui suoi canali comunicativi, non abbiano fatto il benché minimo accenno alla vicenda. Quando ci si lascia bene è prassi spendere parole di ringraziamento e buoni auspici per il futuro di chi se ne va. Non è accaduto nulla di tutto questo. A comunicare l’addio è stata invece Mediaset, che ha salvato, sul fronte comunicativo, il salvabile, parlando di nuovi progetti non meglio precisati su Italia Uno per il conduttore capitolino. Pure lui non ha spiaccicato una parola dopo la fine della sua esperienza nel programma di Parenti. Amen!