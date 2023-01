La modalità con cui si è consumato l’addio tra Teo Mammucari e Le Iene è alquanto strana e del tutto inusuale. Che sia accaduto qualcosa che non è stato raccontato è una sorta di segreto di pulcinella. A memoria non si rammenta di un caso simile in cui un conduttore di una storica trasmissione della tv generalista lascia il timone nel silenzio generale del programma stesso e di tutti gli addetti ai lavori. Opportuno quindi rimarcare alcune dinamiche assai particolari e per nulla consuete dipanatesi nelle ultime ore.

Si parta da Belen Rodriguez. La showgirl, che ha co-condotto Le Iene fino a pochi giorni fa con Mammucari, non ha spiaccicato una parola sull’addio di Teo. Una reazione strana, parecchio strana, se si considera che i due, oltre ad essere colleghi sul set, sono anche amici. È fuor di dubbio che, se non fosse capitato qualcosa di totalmente imprevisto e spigoloso tra Mammucari e i vertici del programma, la modella argentina avrebbe speso delle parole di stima per il presentatore romano. Evidentemente ha ritenuto non opportuno farlo a caldo (non è detto che non lo possa fare più avanti).

A ciò si aggiunge altro: a distanza di ore dalla notizia che Mammucari non sarà più il conduttore delle Iene, nessuno di coloro che lavora al programma ha manifestato pubblicamente un pensiero per il 58enne romano. C’è anche da evidenziare che il comunicato ufficiale che ha reso nota la rottura tra Teo e la creatura di Neri Parenti non è stata divulgata dalle Iene bensì da Mediaset. Non proprio un dettaglio da poco.

Dai canali ufficiali del programma tutto tace misteriosamente. Un silenzio assordante che avvalora ciò che ha sussurrato Dagospia, vale a dire che i motivi che hanno portato Mammuccari lontano dallo show sarebbero da ricercare in una clamorosa e irreparabile lite con Neri Parenti. Naturalmente si è nel campo dei retroscena non confermati ufficialmente ma tutto fa pensare che l’addio non sia stato a tarallucci e vino.

Ovviamente l’azienda di Cologno Monzese ha cercato, a livello comunicativo, di salvare il salvabile, pubblicando un comunicato sobrio e non facendo alcun accenno a liti o dissapori tra Le Iene e Mammucari. Resta il fatto del tutto strambo che dal programma non c’è stata alcuna nota di ringraziamento e alcun accenno all’intera vicenda. Zero assoluto e bocche ultrà cucite.

Si è spinti inoltre a credere che sia avvenuto qualcosa di ‘pesante’ dal fatto che nessuno aveva anticipato che Teo si sarebbe dedicato ad altri progetti, come ha rimarcato nel comunicato da Mediaset. Insomma, la situazione pare sia precipitata repentinamente e in modo del tutto inaspettato, nonostante i piani alti della comunicazione di Cologno Monzese abbiano provato a mettere la cosiddetta pezza.

Il comunicato Mediaset

Di seguito il comunicato con cui Mediaset ha annunciato la fine del rapporto professionale tra Mammucari e Le Iene: