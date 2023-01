Si chiude qui l’esperienza di Teo Mammucari in veste di “Iena” di Italia 1. Ad annunciarlo è in forma ufficiale Mediaset, che nelle scorse ore ha trasmesso una nota stampa dove ha fatto riferimento in modo chiaro alla scelta del conduttore di lasciare la trasmissione di inchiesta, alla ricerca di nuove avventure e sfide televisive.

Il conduttore romano, dunque, lascerà così la sua collega Belen Rodriguez, che da questo momento in poi dovrà condurre la trasmissione senza di lui. Tuttavia, Mediaset ha anche confermato che la modella argentina non si ritroverà tutta sola alla conduzione: a prendere il posto di Teo Mammucari ci sarà il comico Max Angioni, noto per aver partecipato a Lol – Chi ride è fuori 2 e per essere stato la spalla comica fissa di questa edizione delle Iene.

Qui sotto il comunicato ufficiale con cui Mediaset ha confermato la notizia relativa a Teo Mammucari:

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma.”

Perché il comunicato Mediaset su Teo Mammucari è sospetto

C’è un punto in particolare di questa nota stampa ufficiale che lascerà i telespettatori da casa sorpresi, ma anche un po’ insospettiti. La prima frase “come previsto” lascia infatti spazio a diversi dubbi e a varie possibili interpretazioni. Nessuno, infatti, sospettava ad oggi che Teo Mammucari avrebbe potuto presto dire addio al programma, o perlomeno non era stato annunciato o anticipato in alcun modo da Italia 1.

Alla luce degli ultimi sviluppi, al contrario, sembra che si tratti di una frase aggiunta ad hoc per cercare in qualche modo di coprirsi le spalle. Gli ultimi rumors dal corridoi Mediaset parlano in effetti di una vera e propria lite furiosa avvenuta tra Mammucari e Davide Parenti, autore della trasmissione.

L’assenza del conduttore nel corso dell’ultima puntata de Le Iene aveva insospettito e pure parecchio molti attenti telespettatori, anche e soprattutto alla luce del fatto che Belen Rodriguez non aveva fatto riferimento in alcun modo a cosa gli fosse succeso e non avesse fornito motivazioni di sorta riguardo al forfait. Come recita il detto popolare in questi casi: “A pensare male si fa peccato, ma si indovina sempre”.