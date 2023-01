L’assenza di Teo Mammucari ieri sera a Le Iene ha lasciato perplesso il pubblico, e non solo. Belen Rodriguez ha condotto da sola la puntata e non ha spiegato, né vagamente né dettagliatamente, perché non c’era Teo accanto a lei. Questo ha insospettito il pubblico e si è cominciato a mormorare di tutto questo. Il primo pensiero è corso subito al Covid o a un’influenza, insomma si è ipotizzato che Mammucari stesse male. Se così fosse, però, Belen avrebbe potuto spiegarlo senza problemi e mandare un saluto al suo collega. Non lo ha fatto.

Nel frattempo Tv Blog ha svelato che Teo sta bene, non ci sarebbe alcuna malattia che gli avrebbe impedito di prendere parte alla puntata di ieri sera. Insomma è al momento un vero e proprio mistero. Ci ha pensato Dagospia oggi a svelare cosa è successo a Teo Mammucari a Le Iene: avrebbe litigato con Davide Parenti. Ai pochi a cui questo nome non dice nulla va specificato che Parenti è il papà delle Iene, che ha creato e curato per tutti questi anni.

“A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti”, questo è emerso oggi con un Dandolo Flash. Se fosse davvero andata così, adesso c’è da domandarsi se i due risolveranno e chiariranno o se questa lite porterà ad altri risvolti: Teo Mammucari lascerà Le Iene? Non è da escludere che Belen potrebbe condurre da sola le prossime puntate. O magari arriverà un altro conduttore al posto di Mammucari. Nei prossimi giorni potrebbero saltare fuori ulteriori gossip, oppure potrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali dalle parti interessate.

Per il momento solo voci da Cologno e ipotesi, tutto è ancora in ballo. C’è anche chi continua a pensare che si tratti solo di una strategia. Un modo per incuriosire il pubblico, per costruire una dinamica insomma, affinché con l’avvicinarsi di Sanremo il pubblico continui a guardare Le Iene. Una mossa strategica: creare oggi il caso, trattenere gli spettatori e programmare il ritorno di Teo Mammucari a Le Iene durante Sanremo. Perché i programmi Mediaset quest’anno non si fermeranno durante il festival.