Forfait del conduttore romano che non è stato presente a Le Iene nella puntata in onda martedì 24 gennaio 2023

Giallo a Le Iene. Nella puntata in onda martedì 24 gennaio Belen Rodriguez si è presentata sola alla conduzione, nessuna traccia di Teo Mammucari. Un vero e proprio mistero visto che non è stato reso noto il motivo dell’assenza del presentatore. Il portale TvBlog ha fatto sapere che non si tratterebbe di una questione di salute, fatto che ha ulteriormente fatto aumentare l’enigma sulla mancanza del volto tv. Circolano diverse ipotesi: c’è chi dice che potrebbe trattarsi di una mossa mediatica della trasmissione di Italia Uno e chi sostiene che Mammucari potrebbe essere arrivato ai ferri corti con i vertici del programma o con Mediaset. Opportuno sottolineare che si tratta di congetture e di nulla di certo.

Fatto sta che la vicenda è alquanto strana in quanto, a memoria, non si ricorda una vicenda simile, ossia che un conduttore non vada in onda senza che siano svelate le cause del forfait. Belen, che si è ritrovata sola soletta, non ha spiaccicato parola a proposito dell’assenza del partner professionale. L’unica cosa che si sa, almeno stando a quanto riferito da TVBlog, è che il giudice di Tu si que vales non avrebbe problemi di salute. Da sottolineare inoltre anche il silenzio del diretto interessato, che non ha scritto niente sui suoi profili social.

Non è nemmeno da escludere l’ipotesi che Mammucari si sia dovuto assentare per qualche imprevisto privato e che Le Iene abbiano voluto tenere appositamente il mistero sulla sua defezione così da aumentare l’attenzione sulla trasmissione. Un giallo che, per ora, resta in attesa di essere risolto.

Belen e Mammucari riconfermati a Le Iene

Solo poche settimane fa era arrivata la notizia che il tandem formato dalla showgirl argentina e dal conduttore romano sarebbero entrambi rimasti alla guida de Le Iene, nonostante alcune voci di corridoio mormoravano di un possibile cambio di guardia alla guida del programma di Neri Parenti. E infatti nelle nuove puntate del 2023 riecco il duo. Ora l’assenza di Teo di cui rimangono misteriosi e arcani i motivi.