Cast Ballando con le Stelle, 16 vip alla carica: la lista, tutti i nomi

La nuova edizione di Ballando con le Stelle, noto talent show Rai condotto da Milly Carlucci, si avvicina. Con l’inizio fissato ad ottobre, sono diverse le indiscrezioni che, negli ultimi giorni, stanno interessando cast e giuria del programma prime time del sabato sera. Ecco le ultime novità.

Mammuccari e non solo: il nuovo nome a sorpresa a Ballando

Partendo dal cast, TvBlog ha riportato la probabile presenza di Simona Ventura, già accostata al programma nei giorni scorsi. A scendere sulla pista di Ballando con le Stelle potrebbero esserci anche Paola Perego, sua collega a Citofonare Rai2, e, soprattutto, Giovanni Terzi, futuro sposo della Ventura. Rimane da capire se i due formeranno una coppia anche nel programma o se balleranno insieme a dei maestri.

Teo Mammuccari è un altro nome che, nei giorni scorsi, era stato dato per vicino al programma come giurato. Pare però che dietro l’ambito bancone gli spazi siano tutti occupati e Teo potrebbe essere a Ballando con le Stelle come concorrente. Il conduttore aveva già collaborato con Milly Carlucci, prendendo parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato e vincendo nei panni del coniglio. Mammuccari godrebbe della stima di Milly, che lo avrebbe voluto in giuria nelle successive edizioni dello show in maschera.

Cast Ballando con le Stelle 2023: gli altri papabili nomi

Le novità sul cast non sono finite qui, poiché, oltre ai nomi citati sopra, sarebbero centinaia i provini effettuati da Milly e dal suo staff. Trattasi di personaggi che potrebbero esserci, ma su cui sono ancora in corso delle valutazioni o che devono dare una risposta. Nel lungo elenco figurano 16 nomi interessanti: oltre ai già citati Perego, Ventura e Terzi, ecco Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro.

Giuria Ballando con le Stelle: le ultime indiscrezioni

Capitolo giuria. Nelle scorse settimane si sono rincorse tante voci su possibili cambi, con accostamento di alcuni nomi importanti, quali il già citato Teo Mammuccari e Sonia Bruganelli. Sembra però che Milly Carlucci sia intenzionata a seguire il motto “squadra che vince non si cambia”, andando a confermare i cinque giurati che da anni fanno parte di Ballando con le Stelle. Non resta che attendere ufficialità per capire chi tra i nomi elencati andrà effettivamente a comporre il cast e se ci sarà qualche cambio, a sorpresa, in giuria.