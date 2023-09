Verissimo, Bruganelli su Bonolis: gelosie e gli “pseudoamici” di lui

Tra gli ospiti della puntata di domenica 10 settembre di Verissimo, c’è stata anche Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, nella quale l’argomento principale è stato, ovviamente, la separazione da Paolo Bonolis. Dopo 25 anni insieme, Sonia e Paolo hanno annunciato lo scorso aprile la fine del loro matrimonio in un’intervista a Vanity Fair. Nonostante ciò, i due continuano ad avere un rapporto molto stretto e a vedersi quasi quotidianamente, complice ovviamente i 3 figli avuti insieme, Silvia, Adele e Davide. La scrittrice ha raccontato di come sta gestendo questa nuova ‘normalità‘:

Fa ridere perché dobbiamo continuare a dirlo che siamo separati, la gente non ci crede perché ci vede insieme. Abbiamo una famiglia, cresciamo i nostri figli insieme. Io non ho un nuovo compagno, lui non ha una nuova compagna, quindi è normale continuare a starci vicino, soprattutto per i figli.

A causa di questa continua vicinanza della coppia, in molti si chiedono come mai allora Sonia sia arrivata a prendere questa decisione. “Si cambia. Io conosco Paolo da quando avevo 23 anni, ora ne ho 49. Da più della metà della mia vita. Era necessità di libertà, ma non libertà sessuale. La libertà è anche poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere momenti romantici, che ho voglia di conoscere di più, lavorare di più, viaggiare di più. Magari lui è in un periodo diverso della sua vita. Mi sono sentita libera di dirgli a quale punto ero”, ha confessato la Bruganelli, spiegando perché ha voluto separarsi dall’ormai ex marito.

Se, da una parte le cose tra di loro sono più che serene, Sonia non è riuscita a fare a meno di lanciare una pesante accusa ad alcuni amici del conduttore, che avrebbero provato a farlo distrarre con altre donne:

Alcuni pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche. Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima. Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando che potesse esserlo anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha voltato le spalle, ma lo hanno fatto solo loro.

“Perché lui ti ama”, ha replicato la Toffanin, dando questa spiegazione al perché il presentatore si stia comportando in questo modo. Al che, la Bruganelli ha confessato, allo stesso modo, di amarlo ancora: “Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme. Come padre lui è nato con me, è brutto da dire ma lo sa lui e lo sanno i suoi figli. Io sono nata come donna e lui come padre. La nostra famiglia è composta da 5 figli, non da 3, e da 2 nipoti. Mia suocera mi continua a chiamare tutte le sere”.

Anche per questo, probabilmente, l’ex opinionista del Grande Fratello ha ammesso di non essere ancora pronta di vedere Bonolis con una nuova compagna. Difatti, si è detta contenta e fortunata del fatto che entrambi non abbiano ancora ritrovato l’amore: