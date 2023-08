Sonia Bruganelli, voci sul nuovo fidanzato (alimentate da lei stessa)

Sonia Bruganelli ha di nuovo alimentato il gossip su se stessa. Nelle scorse ore l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto campeggiare una massima di Khalil Gibran: “Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”. Immediatamente gli utenti che seguono l’imprenditrice si sono chiesti se abbia trovato un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Bonolis.

Quindi? Quindi non si sa, ma c’è un ma: la signora Bruganelli, nei mesi scorsi, ha più volte postato frasi criptiche che hanno lasciato intendere che la relazione con il conduttore romano fosse in forte crisi. Poi si sa come è andata a finire: si è consumata veramente la rottura. Insomma, si può dire che c’è un ‘precedente’.

Sembra ormai piuttosto palese che all’imprenditrice piaccia farsi un poco chiacchierare dal gossip del Bel Paese e che non disdegna che le si dedichino articoli dal forte sapore ‘rosa’. Come appunto poc’anzi spiegato, da quando ha acquisito popolarità (cruciale in tal senso il suo arruolamento nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip), in tanti frangenti la Bruganelli si è pronunciata con mezze frasi, dicendo e non dicendo.

E che non venga a dire che poi non vuole far parlare di sé visto che è una donna che conosce perfettamente i meccanismi della comunicazione e della cronaca rosa. Ciò detto, se ha davvero allacciato una nuova frequentazione, buon per lei. E viva l’amore! Quel che è certo è che con l’ex marito Paolo Bonolis è rimasta in ottimi rapporti. Come promesso, infatti, nonostante la rottura, anche quest’estate ha trascorso le vacanze estive con lui, per il bene dei figli.

E se fosse l’ora della famiglia allargata?

Resta da capire come tale rapporto evolverà quando uno dei due troverà un partner, a patto che ciò un giorno succeda. Vacanze tutti assieme con la famiglia allargata? Può darsi, chissà… Forse quel momento non è nemmeno lontano. Sonia potrebbe avere trovato un ‘lui’. Oppure potrebbe semplicemente avere alimentato l’ennesima voce gossippara. Non sarebbe la prima volta che procede in tal senso. Il che spinge a chiedersi. A cui prodest? Cioè, a chi giova?