Sonia Bruganelli innamorata (non di quest’uomo, ma del gossip)

Oibò, Sonia Bruganelli ha un nuovo fidanzato? Assolutamente no, nonostante uno scatto pubblicato sul settimanale Vero in cui si vede la produttrice baciare un uomo. Certo, così, vedendo la foto sui social di prima impressione, sembrerebbe che tra lei e tale persona ci sia del tenero. E invece non c’è alcunché. L’uomo in questione è Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin che, come è arcinoto, è un programma di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis di cui la Bruganelli è autrice. Tra l’altro Scagliola è felicemente sposato. Quindi? Quindi si è trattato di un bacio scattato per gioco.

Lo stesso magazine Vero, nel pubblicare la foto, ha sottolineato che la tenerezza ha avuto una dinamica giocosa. Fine del gossip. Anzi no, pare sia solo l’inizio per Sonia Bruganelli che, a proposito di visibilità, pare ci abbia preso gusto a ficcarsi qua e là nelle pieghe della cronaca rosa e televisiva del Bel Paese. Forse in questo caso si è trattato di una montatura di cui lei non sapeva nulla o forse no, chissà. Però, è difficile credere che ci siano file di paparazzi sempre pronti a cogliere l’ex di Bonolis. Con tutto il rispetto, non stiamo parlando di Jennifer Lopez (ah, non ci si sta riferendo all’estetica, ma al grado di popolarità).

Il gossip insegue chi vuole farsi inseguire…

L’argomento è già stato affrontato varie volte su questo sito ed è bene ribadirlo: chi, per un motivo o per l’altro, si ritrova spesso chiacchierato dai magazine gossippari è perché ci vuole stare in quelle pagine. Chi non vuole avere a che fare con la cronaca rosa, sparisce dai radar. Si diceva della Bruganelli: da quando ha acquisito popolarità vestendo i panni dell’opinionista al Grande Fratello Vip, una settimana sì e l’altra pure fa capolino su qualche magazine o in qualche polemica socia, vuoi per il jet privato, vuoi per qualche dichiarazione roboante, vuoi per la sua vita sentimentale.

Ebbene? Tutti la cercano, tutti non vedono l’ora di parlare di lei? No, le cose non stanno così. Si ripete per l’ennesima volta che quasi sempre è il personaggio noto che in qualche modo si organizza per rimanere sulla cresta mediatica per svariati motivi. Va da sé che sovente tali persone sono le prime a dire che non è assolutamente vero. Poi però capita che facciano scivoloni clamorosi.

Sempre restando in tema Bruganelli, va ricordata la gestione della comunicazione relativa alla fine del matrimonio con Bonolis. Prima la coppia ha smentito, sbeffeggiando chi ha dato la notizia; dopo poche settimane l’annuncio della rottura con un’intervista infinita su Vanity Fair. Giusto per far capire che c’è stile e stile: Michelle Hunziker e Trussardi, quando si sono separati, hanno rilasciato una nota sobria e stringata all’Ansa. E buonanotte!

Sempre a proposito della Bruganelli, come non dimenticare anche quando disse che avrebbe lasciato il ruolo di opinionista al GF Vip, dopo la sua prima stagione da commentatrice. Lo sostenne in tutte le salse e poi? E poi la chiamò Signorini e accettò di nuovo. Quest’anno non ci sarà. Lei ha lasciato intendere di aver mollato, ma sarà andata davvero così? Non è che Pier Silvio Berlusconi e i piani alti Mediaset le hanno detto grazie e arrivederci? Aaaah, quanto è bello nuotare nel gossip.