Sonia Bruganelli pagata da Vanity? Lei smentisce ma fa uno sfondone

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono detti addio. L’annuncio è arrivato attraverso un’intervista a Vanity Fair, la notizia si è poi diffusa online alla velocità della luce. Sembrerebbe, però, che la suddetta intervista abbia suscitato qualche polemica a cui l’imprenditrice ha voluto tempestivamente rispondere. Ecco cosa è successo.

Sonia scaccia via le ipotesi sul compenso dietro l’intervista

Nelle sue Instagram stories, Sonia ha spiegato di non essere stata pagata per annunciare la separazione dallo storico conduttore Mediaset: “Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio“. L’imprenditrice ha quindi prontamente allontanato le voci infondate relative al fatto che avrebbe ricevuto parecchio denaro per confidarsi a Vanity Fair. Certo lo ha fatto a modo suo, non proprio in modo ‘galante’. Sottolineare che lei è l’ex marito hanno “un ingente patrimonio” pare una mossa tutt’altro che signorile.

Non è la prima volta che la 49enne si avventura in dichiarazioni pubbliche controverse che si potrebbero definire grossolane. Ostentare la ricchezza non è reato, ci mancherebbe. Però non è nemmeno reato sostenere che determinate uscite sono agli antipodi della raffinatezza. Il bisogno della Bruganelli di evidenziare che ha un corposo patrimonio e che lei si può permettere jet privati e borse costosissime è un qualcosa di ridondante. Lo sanno mari e monti che economicamente non ha problemi, rimarcarlo è appunto pleonastico e per nulla raffinato.

Sonia e Paolo, storia al capolinea: le motivazioni

Nel corso della chiacchierata con Vanity Fair, la coppia ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di dirsi addio. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia” ha sottolineato la Bruganelli. “Ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua” ha aggiunto Paolo Bonolis. I due si sono lasciati dopo 26 anni di vita insieme. Sia il conduttore sia la produttrice hanno voluto specificare come non ci siano amanti o terze persone coinvolte in una simile decisione. I due, nonostante abbiano scelto di separarsi, non discuteranno di questioni economiche: “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo” ha specificato la Bruganelli. Insomma, si è trattato di un addio ‘soft’. Nulla a che vedere con la rottura di altri due romani famosi, Totti e Ilary Blasi. In questo caso si è arrivati alle carte bollate con la favola che si è trasformata in un incubo.