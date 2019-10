Soleil Sorgè imbronciata: “Perché non lavoro in tv? Me lo chiedo anche io”

Soleil Sorgè risponde alle domande delle sue followers. Il dubbio più grande è sulla sua vita professionale

Come quasi tutti i vip/influencer fanno sui social, anche Soleil Sorgè oggi si è voluta dedicare un po’ alle sue fan. Così su Instagram ha permesso loro di farle alcune domande sia sulla sua vita privata (ma attenzione, nessuno sembra aver sfiorato quella sentimentale) e sia su alcuni suoi pareri. Qualche sua followers infatti le ha chiesto di darle alcuni consigli e la Sorgé si è mostrata ben disponibile. Tra le svariate domande, però, ne è spuntata una molto particolare che va a toccare la sfera professionale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come abbiamo potuto notare grazie ad alcuni programmi, come per esempio l’Isola dei Famosi, Soleil è una ragazza molto intelligente e ben disposta a lavorare nel mondo dello spettacolo. Peccato, però, che è da un po’ che sia sparita dal piccolo schermo. Dopo alcune ospitate, come per esempio al Maurizio Costanzo Show, la Sorgé non s’è vista più. Come mai? Ecco, questo è proprio quello che una delle sue seguaci ha voluto sapere direttamente da lei.

Soleil Sorgè imbronciata: “La preparazione? Fondamentale ma non necessaria, a quanto pare”

Una utente ha infatti domandato a Soleil: “Come mai una ragazza come te, preparata e che parla fluentemente più lingue, non lavora in tv?”, e l’ex naufraga pubblicando un selfie imbronciato le ha risposto: “Mi chiedo lo stesso da un po’. Credo che la preparazione sia fondamentale ma non necessaria, a quanto pare”. La sua una risposta evidentemente amara, forse perché la ragazza ha da sempre sognato una carriera televisiva. Soleil infatti vanta anche di una eccellente preparazione dato che, in passato, ha seguito dei corsi di recitazione ad Hollywood. Comunque sia, bisogna pure tener presente che, se in tv per ora non la vedremo, presto approderà in teatro con lo spettacolo “Doppio Misto”. Quindi, la sua carriera d’attrice presto inizierà a vedere la luce.

Soleil Sorge al centro del gossip: cosa succede con Jeremias?

Intanto, però, la bella Soleil resta al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi lo saprà sicuramente. Grazie al programma, la ragazza ha conosciuto Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. I due si erano innamorati ed avevano iniziato a frequentarsi anche dopo la fine del reality. Jeremias e Soleil hanno passato anche le vacanze estive insieme ma, ultimamente, sembrano molto lontani. Qualcuno insinua addirittura che si siano lasciati! Ma quale sarà la verità?