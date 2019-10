Jeremias e Soleil sono di nuovo al capolinea? Il messaggio di Rodriguez

Jeremias Rodriguez e Soleil sono di nuovo al capolinea? Il messaggio del fratello di Belen

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati nuovamente? La voce si rincorre da diversi giorni tra i fan che nell’ultimo periodo hanno notato che i loro beniamini hanno smesso di mostrarsi assieme sui social, preferendo pubblicare momenti in compagnia di amici e altre situazioni. Oggi, a far pensare che qualcosa tra i due si sia rotto è arrivato un messaggio tanto criptico quanto allarmante dal profilo Instagram del fratello di Belen. L’argentino, infatti, ha fatto campeggiare un ‘flash’ in cui afferma che, in fin dei conti, la propria ‘corsa personale’ prosegue in solitaria. Che si stia riferendo alla sua situazione sentimentale?

“La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso”

“La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso”, scrive Jeremias tra le sue Stories Instagram. L’ex gieffino non è ‘compulsivamente’ social e, spesso, quando comunica lo fa per situazioni specifiche e particolari. Che il messaggio possa essere ricondotto alla sua situazione sentimentale non è da escludere, anche se non è detto che sia sicuramente inerente a quella. Fatto sta che con Soleil i momenti social romantici mancano da un bel po’ di tempo. A dir la verità manca proprio ogni genere di scatto e/o video ‘comune’, tutti gesti che la coppia (o già ex?) non ha mai fatto mancare durante la relazione. Dunque? Che succede?

Soleil e Jeremias, la crisi di luglio

Ricordiamo che la coppia, a luglio, ha vissuto una crisi molto forte. Tutto sembrava perduto e ricucire pareva che fosse assai difficile. E invece, a gran sorpresa, dopo pochi giorni che tutti davano per ‘single’ Jeremias e Soleil, i due sono rispuntati più uniti che mai. “La gente vede, sente e parla. Purtroppo vede male, sente poco e parla troppo” le parole che utilizzò la coppia per mettere a tacere i gossip relativi a un loro addio. Ed ora? Smentiranno nuovamente la fine della love story o realmente le loro strade si sono divise?