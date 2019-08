Soleil e Jeremias, vacanze ad Ibiza con la famiglia Rodriguez

Soleil Sorge in vacanza sull’isola spagnola con la famiglia di Jeremias Rodriguez

Insomma, pare che il bel Jeremias Rodriguez si sia davvero innamorato e, questa volta, fa proprio sul serio. Il fratello di Belen e Cecilia ha conosciuto la sua Soleil poco prima di partire per l’Isola dei Famosi, dove entrambi ne sono stati protagonisti. E lì sulla spiaggia hondureña si è accesa la fiamma e tra i due è scoppiata la passione. Il pubblico a casa, che ha seguito il programma, aveva scommesso che Jeremias e Soleil si sarebbero lasciati a reality concluso. Ma invece così non è stato. Anzi, dopo essere tornati a Milano, Jeremias e Soleil hanno intensificato la loro conoscenza dimostrando ai malpensanti di essersi davvero innamorati. La loro storia è andata avanti a gonfie vele. L’unica nota negativa è stata registrata circa un mese fa quando la coppia ha dovuto affrontare una crisi un po’ pesante. Fortunatamente, però, tutto è poi rientrato e il Rodriguez e la sua fidanzata oggi appaiono più uniti ed innamorati che mai. Anzi, la Sorge è addirittura entrata nella famiglia del suo ragazzo a tutti gli effetti.

Soleil Sorge ad Ibiza circondata dalla famiglia Rodriguez

Se seguite da un po’ di tempo i fratelli Rodriguez sarete sicuramente a conoscenza di quanto siano legati alla loro famiglia. Belen, Cecilia e Jeremias passano tanto tempo con i loro genitori, mamma Veronica e papà Gustavo. Il clan Rodriguez è davvero molto unito ed indistruttibile. Così tanto che ora si trovano tutti insieme ad Ibiza. Belen, Cecilia e Jeremias avevano iniziato le loro vacanze in solitaria con i rispettivi compagni. Belen e Cecilia erano partite per Ibiza insieme a Stefano ed Ignazio mentre Jeremias era rimasto in Italia con Soleil. Una settimana fa circa, le sorelle Rodriguez sono tornate a Milano per riunirsi con il resto dei loro cari e ripartire per Ibiza. E per la fortissima Soleil questa è la prima volta che si reca in vacanza con l’intera famiglia di Jeremias. Sulla splendida isola spagnola, infatti, non manca proprio nessuno. Ci sono proprio tutti, da Belen, Stefano e Santiago a Cecilia ed Ignazio Moser. E ovviamente ci sono anche i pilastri della famiglia Rodriguez, Veronica e Gustavo.

Soleil Sorge in cucina con la cognata Cecilia Rodriguez

Soleil Sorge si è inserita proprio bene nella famiglia del suo fidanzato instaurando un rapporto più approfondito con Cecilia. Le due ragazze infatti si dilettano a cucinare insieme e, vista l’approvazione di mamma e papà Rodriguez, sembrano essere anche molto brave tra i fornelli. Inoltre Jeremias e Soleil si sono divertiti con Ignazio e Cecilia decidendo di fare una gita insieme per esplorare meglio la magica isola che li sta ospitando. Insomma, per la ‘neo’ coppia va proprio tutto alla grande!