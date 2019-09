Soleil Sorge realizza il suo sogno e debutta a teatro: ecco quando e dove

Soleil Sorge, il suo sogno si avvera: debutterà a teatro. Ecco quando e dove

Finalmente, per la bella Soleil Sorge si realizza uno dei suoi sogni più grandi. La spumeggiante fidanzata di Jeremias Rodriguez diventa attrice e tra qualche mese debutterà a teatro. Per lei questa sarà sicuramente una grande soddisfazione visto che in passato ha studiato recitazione ed ha seguito anche dei prestigiosi corsi ad Hollywood. Un traguardo raggiunto, quindi, che non ha poca importanza, anzi. Soleil Sorge, dopo aver passato il periodo estivo in compagnia del suo fidanzato, durante il quale qualche gossip non è mancato, si prepara quindi ad affrontare questa nuova avventura. E chissà che non le apra ancor meglio le porte del mondo delle fiction o della cinematografia. Questa apparizione a teatro, per lei, potrebbe essere un gran trampolino di lancio.

Soleil Sorge debutta a teatro con lo spettacolo ‘Doppio Misto’

La fidanzata di Jeremias Rodriguez, dunque, calcherà il palco del teatro con lo spettacolo ‘Doppio Misto’, una commedia scritta e diretta da Danilo De Santi, che andrà in scena a Roma al Teatro Gold dal dal 17 Dicembre 2019 fino al 12 Gennaio 2020. Accanto a Soleil ci saranno anche dei volti noti come, per esempio, l’attrice Milena Miconi e Marco Fiorini. Per tutti, questa è una grande sorpresa anche se circa un mese fa, la bella Sorge tramite delle Instagram Sories, oltre a rivelare di aver sempre sognato di intraprendere questa carriera, fece velatamente intendere che qualcosa si stava smuovendo: “Sarebbe davvero bello avere l’opportunità di rendere anche questa passione un lavoro. Chissà…magari un giorno!”.

Soleil e Jeremias Rodriguez, un’estate non lontana dal gossip

Questa, per Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non è stata un’estate lontana dal chiacchiericcio. Fino a poco tempo fa, il silenzio della coppia sui social aveva fatto preoccupare tutti, tant’è che in molti avevano ipotizzato una probabile rottura. Fortunatamente, le cose non stanno così. Soleil e Jeremias non si sono mai lasciati e a darne conferma è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Sorge ha postato sui social una foto dove la si vedeva stretta al suo fidanzato, spazzando via ogni gossip malevolo.