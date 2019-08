Soleil Sorge attrice? La confessione e le ultime su Jeremias

Il sogno di Soleil Sorge dopo l’Isola dei Famosi: la confessione su Instagram

Soleil Sorge ha confessato ai suoi follower di Instagram il sogno di diventare attrice. In passato ha studiato tanto e le piacerebbe portare avanti questa passione di cui molti non erano a conoscenza: ha persino seguito dei corsi a Hollywood anni addietro. Ha tanti progetti per il suo futuro, Soleil, e tra questi potrebbe spuntare presto uno riguardante il cinema, il teatro o la Tv: la vedremo forse in qualche fiction? Ricordiamo che Francesco Monte – ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – aveva avuto un ruolo nella serie di Rai 1 Don Matteo. A Soleil potrebbe esserle offerta una opportunità simile.

Passato di Soleil Sorge a Hollywood, la ragazza racconta tutto rispondendo alle domande dei fan

A chi le ha chiesto se un giorno vorebbe fare l’attrice, lei ha risposto così tramite una Instagram story: “Mi piacerebbe moltissimo. Ho studiato recitazione sin da piccola all’istituto di Teatro e Film ‘Lee Strasberg’ a Hollywood e poi anche qui in Italia. Sarebbe davvero bello avere l’opportunità di rendere anche questa passione un lavoro. Chissà… magari un giorno”. Cosa bolle in pentola? La Sorge potrebbe nuovamente sorprenderci dopo la sua chiacchieratissima partecipazione all’Isola dei Famosi.

Jeremias e Soleil, come va l’amore? Tutto quello che è successo davvero negli ultimi giorni

A proposito di Isola: durante il reality show di Canale 5, ha incontrato Jeremias Rodriguez, col quale c’è ancora una storia d’amore in corso. Li abbiamo visti recentemente insieme al piccolo Santiago, ma nelle ultime ore si sono separati. A chi le chiede quando si rivedrà col fratello di Belen, ha detto: “Spero presto, per ora penso che sia ancora nel mondo dei sogni”.