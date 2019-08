Jeremias e Soleil fanno sul serio: frasi importanti e giornata con Santiago

Ultime notizie su Jeremias e Soleil: la coppia al settimo cielo, dimostra così il proprio amore senza fine

Soleil e Jeremias continuano a stare insieme. Ma quale crisi! Recentemente si era diffusa la voce che i due stessero sul punto per lasciarsi: per carità, capita a tutte le coppie di avere dei forti litigi, ma il sentimento che unisce i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi è più forte che mai. Al momento nulla ha fatto saltare in aria i loro progetti futuri, nonostante gli scettici continuino ancora a pullulare su Instagram: ogni giorno entrambi ricevono delle critiche velenose, molte delle quali vertono sulla presunta inautenticità della loro relazione. Ma Jeremias e Soleil hanno dimostrato in vari modi che il sentimento c’è e cresce. Ora Jeremias Rodriguez ha dato un’ulteriore prova dell’importanza che ha la fidanzata nella sua vita.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez news: giornata con Santiago De Martino e magiche frasi

Sappiamo bene tutti quanto sia speciale Santiago – il figlio di Belen e Stefano – per Jeremias e che non permetterebbe a nessuna persona di passare tanto tempo con lui. Soleil, però, ha questo privilegio perché ormai fa parte della loro grande famiglia. Tra i due c’è stato anche uno scambio di messaggi che fanno ben capire che l’amore va a gonfie vele: “Casi que mi pierdo”; “Se quedam cortas las palabras realmente”. Come devono fare per convincere i più scettici che sono una coppia a tutti gli effetti?

Soleil Sorge e la polemica sul seno rifatto

Non solo critiche nei confronti della loro storia, ma nelle ultime ore Soleil Sorge ha dovuto rispondere anche a chi l’ha accusata di essere troppo rifatta e a una persona in particolare che le ha detto che non deve rifarsi assolutamente il seno: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato una risposta decisamente inaspettata!