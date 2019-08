Soleil Sorge, seno rifatto? La risposta inaspettata della ragazza

Seno Soleil Sorge: ha ricorso alla chirurgia dopo l’Isola dei Famosi?

Soleil Sorge si è rifatta il seno? Non sarebbe né la prima né l’ultima a farlo: tanti personaggi dello spettacolo hanno ceduto al bisturi per sentirsi meglio. Soleil, però, non lo ha (ancora?) modificato. Le piace così. In futuro, magari, potrebbe anche pensare di cambiarlo. Tutti i suoi fan apprezzano il suo corpo e qualcuno le ha anche detto di non cambiare, di non rifarsi in particolare il seno. Dei consigli, questi, che non sono piaciuti all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha scritto un messaggio ben articolato sul suo profilo Instagram.

Soleil Sorge rifatta? La risposta della ragazza

Ecco cosa le ha scritto una fan: “Ah, un’altra cosa: non ti rifare il seno. Poi diventi uguale a tutte!”. Soleil Sorgè non è riuscita a rimanere in silenzio, pensando a tutte quelle persone che ricorrono alla chirurgia estetica per accettarsi: “Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così, non comprendo il perché di queste parole. Immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con sé stesse, piacersi di più, magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui, per favore. Basta poco per passare dal complimento al paragone. E già viviamo in una società che lo fa abbastanza”.

Soleil e Jeremias news, amore a gonfie vele

Non è la prima volta che Soleil Sorge risponde ai suoi follower di Instagram per esprimere la propria opinione. Ormai tutti conosciamo il suo carattere: all’Isola ha fatto in modo di farsi conoscere meglio e l’abbiamo vista sempre attaccare senza paura tutti quei concorrenti che cercavano di metterle il bastone fra le ruote. Durante il suo percorso all’interno del reality show di Canale 5, Soleil ha incontrato Jeremias Rodriguez, col quale vive una bellissima storia d’amore. Recentemente sono stati pizzicati insieme a Ibiza.