Soleil Sorge torna a parlare di Marco dopo 2 mesi: come sta la coppia

Soleil Sorge torna a parlare di Marco Cartasegna dopo un silenzio lungo 2 mesi, causato da uno sfogo: come sta la coppia

Era la fine di giugno quando Soleil Sorge si sfogava sui social. Infatti, circa due mesi fa l’ex fidanzata di Luca Onestini, che al momento vive una storia d’amore con un altro ex tronista, vale a dire Marco Cartasegna, dal suo profilo Instagram faceva sapere senza mezzi termini che la sua relazione sentimentale non era ad uso e consumo della visibilità. Non mancarono nemmeno le frecciate a coloro che sfruttano l’amore per fini ‘altri’. Da quel momento la giovane italo-americana non ha più dato dettagli su come sta procedendo la sua love story. Oggi finalmente è tornata a parlarne.

Certo, per chi segue Soleil e Cartasegna sui social sa bene che i due hanno trascorso le vacanze estive assieme. Tuttavia sono scarseggiati dediche e commenti zuccherosi (per i suddetti motivi). La questione ha messo in allarme alcuni fan che si sono chiesti come la storia stesse proseguendo. Oggi l’ex corteggiatrice, raggiunta da una domanda sulla questione, ha risposto attraverso un’Instagram Stories: “Direi anche troppo (stiamo insieme, ndr). Impegni a parte siamo sempre assieme, dal primo giorno”. Dunque i due sono inseparabili fin dall’inizio del rapporto. Il loro mostrarsi ‘parsimoniosamente’ non fa che rispecchiare quanto sostenuto un paio di mesi fa dalla Sorge.

Soleil e i gossip smentiti: dalle voci di una possibile gravidanza a quelle di un flirt con Enzo Iacchetti

Altra voce che è circolata sui due volti noti di Uomini e Donne nell’ultimo periodo è quella che voleva la bella Soleil in dolce attesa. A scatenare il chiacchiericcio era stato uno scatto della Sorge, la quale, a causa di una prospettiva ingannevole, aveva fatto fantasticare alcuni follower che subito avevano pensato a un bebè in arrivo. Lo spiffero è stato presto fermato dall’ex corteggiatrice che ha smentito categoricamente la questione. Infine, l’ultima chiacchiera che l’ha coinvolta è stata quella inerente a una sua relazione clandestina con Enzo Iacchetti. Pure in questo caso, l’italo-americana si è affrettata a fare chiarezza e a spiegare come la voce fosse priva di fondamento.