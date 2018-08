Soleil, flirt con Enzo Iacchetti? Sorgé risponde, Marco commenta

Soleil Sorgè, striscia la voce di un flirt con Enzo Iacchetti? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde, Marco Cartasegna commenta

Pochi giorni fa a rimbalzare sul web è stata una stuzzicante curiosità che però ha presto trovato smentita: Soleil Sorgé è incinta. Oggi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata con l’ex tronista Marco Cartasegna, pare ritrovarsi al centro di un’altra chiacchiera rosa: quella che la vedrebbe impegnata in un flirt con un celebre conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti. A parlare di tale gossip è stata la diretta interessata che, tramite un’Instagram Stories, ha fatto chiarezza sulla vicenda. En passant è intervenuto anche Cartasegna che era al fianco della compagna proprio mentre quest’ultima rendeva nota la sua versione dei fatti sul pettegolezzo in cui è stata coinvolta.

“In questi giorni stanno circolando un po’ di voci…”: la versione di Soleil

“In questi giorni stanno circolando un po’ di voci, giusto un pochino…”, esordisce Soleil in un’instagram Stories, mentre è in viaggio, in auto, al fianco di Cartasegna, con cui sta trascorrendo dei giorni vacanzieri in Sardegna. La Sorgè arriva dunque al nocciolo della questione, la voce che la vede intima con il conduttore di Striscia la Notizia: “E ci tenevo appunto a darvi la notizia io stessa: ebbene ragazzi, non sono fidanzata con Enzo Iacchetti e non sono neanche incinta”. Le fa eco Marco Cartasegna, con vena ironica: “No, il figlio è di Enzo Iacchetti”. Infine arriva la chiosa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Ovviamente anche questa era una fake news. Assolutamente fake news. Detto questo ragazzi quando leggete articoli, controllate che le fonti siano più ufficiali”.

Soleil e gli spifferi sulla gravidanza: nulla di vero

Nei giorni scorsi un’altra voce era circolata in rete circa Soleil: quella che la voleva incinta. Tutto è divampato per una sua foto pubblicata su Instagram dove qualcuno aveva notato un pancino che in realtà non c’era. La compagna di Marco si era affrettata a bollare come falso il chiacchiericcio rosa, ma a quanto pare, stando all’ultimo suo intervento, non è del tutto andata a buon fine la smentita. In conclusione, tre cose sono certe: Soleil non è incinta, Soleil non ha un flirt con Iacchetti, Soleil è innamorata di Cartasegna. Per ora è tutto!