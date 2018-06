UeD News: Soleil e Marco ancora insieme? Parla Sorge: risposta e sfogo

UeD News: Soleil e Marco Cartasegna stanno ancora insieme? Si fa viva Sorge. Le parole dell’ex corteggiatrice che poi si sfoga: “I poveri d’animo conoscono solo l’odio e la negatività in cui vivono”

Soleil Sorge e Marco Cartasegna stanno ancora insieme? Alcuni fan di Uomini e Donne che hanno seguito il percorso dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice (che dopo aver vissuto una turbolenta relazione con Luca Onestini ha ritrovato l’amore proprio nelle braccia di Cartasegna) hanno posto questa domanda alla diretta interessata che ha offerto tutte le risposte del caso. Non solo. L’italo americana, su Instagram, si è lasciata andare anche a un duro sfogo e a delle frecciate che coinvolgono altre coppie del mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? A chi avrà voluto rivolgersi la ragazza?

Soleil e Cartasegna sono ancora felicemente fidanzati oppure no? “Sì” è la risposta convinta della Sorge che poi puntualizza una questione, lanciando di fatto una frecciata tutt’altro che velata alle coppie vip o vippine ultra social: “Solo che a differenza di molte persone non sentiamo il bisogno di sfruttare la nostra relazione per un po’ di visibilità e contenuti”. Finita qui? No. L’ex corteggiatrice ha infatti risposto con durezza a chi l’ha criticata, sostenendo che condurrebbe una vita troppo ‘dinamica’, sempre in viaggio: “Queste persone vanno ignorate, non comprendono la realtà e provano a sminuire con congetture che esistono solo nella loro mente o, ancora peggio, probabilmente nella loro vita”.

Uomini e Donne News: Soleil di nuovo nel mirino delle critiche dei follower

“Ho sempre viaggiato – aggiunge Soleil- e continuo a farlo grazie al mio lavoro, alla mia famiglia e, perché no, anche al mio fidanzato che condivide questa passione con me. Ma purtroppo i poveri d’animo conoscono solo l’odio e la negatività in cui vivono”. Infine chiosa: “Mi auguro per loro che trovino gioia”. Non è la prima volta che l’ex di Luca Onestini si ritrova a fronteggiare accuse di questo genere. Qualche mese fa qualcuno le aveva dato della mantenuta. Anche in quel caso l’italo americana si era difesa con le unghie, raccontando un’altra verità.