Uomini e Donne Oggi, Soleil è incinta di Marco Cartasegna? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa

Come stanno la bella Soleil Sorgè e Marco Cartasegna? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno mettendo su famiglia? Davvero è in arrivo un bebè per la coppia? Una foto apparsa sul profilo Instagram dell’italo-americana ha acceso la curiosità di alcuni fan in tal senso. Motivo? Nello scatto qualcuno ha visto un pancino sospetto e non ha esitato a domandare all’ex fidanzata di Luca Onestini se fosse in dolce attesa. Soleil non ha fatto orecchie da mercante e ha risposto, spiegando la situazione. La ragazza inoltre ha chiarito anche altre vicende come quella relativa alla popolarità avuta dopo il programma di Maria De Filippi.

La foto di una colazione superlativa nel letto e una maglietta abbastanza corta per lasciare scoperta la pancia: tanto è bastato ad alcuni fan di Soleil per immaginare una dolce attesa. Ma cosa c’è di vero? “Da una vita ho le voglie. Non oso immaginare quando lo sarò (incinta, ndr)”, ha risposto Sorgè a chi le domandava se aspettasse un bebè. Dunque, al momento, nessun bimbo in arrivo. E l’amore con Cartasegna? Su quello l’ex corteggiatrice non si pronuncia da un pezzo. Tuttavia la coppia prosegue la relazione, come dimostrano le foto social. I due, seppur sono restii ad apparire assieme (qui il motivo), stanno trascorrendo una romantica vacanza in Sardegna (come testimoniato dai loro singoli profili Instagram). Dunque la love story non ha battute d’arresto, nonostante alcune voci la vorrebbero in crisi.

Uomini e Donne Oggi, Soleil dopo il programma: “Non è cambiato nulla per me”

L’ex corteggiatrice italo-americana, sempre a colloquio con i suoi fan Instagram, ha chiarito anche un aspetto relativo all’aumento della sua popolarità dopo la partecipazione al Dating Show condotto da Maria De Filippi: “In realtà siete voi che prima di U&D non seguivate la mia bella vita🤣🖤 a differenza di altri non è cambiato nulla, se non un po’ di visibilità su Instagram per me.. Sicuramente mi ha dato molto, ma di certo non la gioia di vivere ne l’impegno che metto nel lavoro. Queste cose me le ha date la Famiglia dal giorno 1″.