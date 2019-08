Simona Ventura rivela: “Condurrò un programma musicale, anzi forse due”

Simona Ventura tra calcio e musica: tutti i progetti della conduttrice

Simona Ventura dopo otto anni è tornata in casa Rai, nell’azienda che ha segnato i suoi più grandi successi professionali: L’Isola dei famosi, Quelli che il calcio, Music Farm e il Festival di Sanremo, solo per citarne alcuni. Dopo aver condotto con buon successo anche l’ultima edizione di The Voice of Italy, è pronta a scendere in campo da grande protagonista sulla sua rete storica, Raidue. Il prossimo 3 settembre la vedremo alla finale del Festival di Castrocaro nei panni di capo-giuria, ma sarà solo il primo di una lunga serie di nuovi impegni. Infatti Super Simo tornerà ad occuparsi di calcio con un nuovo programma domenicale. Ma non è tutto, al settimanale RadiocorriereTv la spumeggiante conduttrice ha svelato che potrebbe condurre ben due programmi musicali, naturalmente sempre sul secondo canale.

Domenica Ventura: come sarà il nuovo programma sportivo di Super Simo

Domenica Ventura, così si intitola il nuovo programma di Simona Ventura che segna il ritorno al suo primo amore: il calcio. “Ebbene, sì! Mi rivedrete su Rai2 con un nuovissimo programma che andrà in onda ogni domenica dalle 12.00 alle 13.00. Sarà la trasmissione che apre all’intrattenimento domenicale della Rete”, dichiara dalle pagine di RadiocorriereTv. L’ex conduttrice di Temptation Island Vip, recentemente punzecchiata da Paola Ferrari per il ritorno al calcio, svela qualcosina sulla tematiche del suo nuovo show, ma non si sbilancia: “Certamente parleremo di sport e di calcio, però è un po’ presto per fare anticipazioni”. E poi spiega perché: “Prima voglio vedere il direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli e tutta la sua redazione, perché sarà con loro che collaborerò e con loro condividerò ogni scelta”.

Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy e anche un altro show musicale? La dichiarazione

Quella che ha fatto ritorno in Rai è una Simona Ventura in grande spolvero. Nella prossima stagione televisiva la conduttrice sarà il volto di punta di Rai2 e non si farà mancare assolutamente nulla: dal ruolo di giurata, al calcio, passando per la voce narrante della prossima edizione de Il Collegio. Ma Simona porterà anche la musica a battere (di nuovo) sul due, per citare una dei suoi slogan cult. Dopo il successo della scorsa edizione, potrebbe infatti tornare al timone di The Voice. Ma i programmi musicali da lei condotti potrebbero essere addirittura più di uno, come lei stessa rivela: “Condurrò un programma musicale, anzi, qualcuno dice che forse i programmi saranno ben due…”. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi proprio di Music Farm, programma con cui la Ventura è riuscita a rilanciare alla grande la cantautrice Dolcenera.