Ballando: Milly Carlucci chiama in pista Simona Ventura dopo la Venier

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, una Mara Venier versione danzante ha conquistato il pubblico di Raiuno, aiutando Milly Carlucci a battere per la seconda volta consecutiva la concorrenza rappresentata dal talent Amici di Maria De Filippi. A poche ore di distanza dalla fine del terzo appuntamento, Lady Milly ha già in serbo nuove sorprese per i suoi affezionati telespettatori. Infatti, come anticipato da TvBlog, sabato prossimo (20 aprile 2019) ci sarà una nuova specialissima ballerina per una notte, e si tratta nientepopodimeno che dell’amata conduttrice Simona Ventura.

Dopo Mara Venier e prima del suo ritorno ufficiale in casa Rai al timone di The Voice Of Italy, Super Simo sarà la nuova protagonista di uno dei momenti più attesi e chiacchierati di Ballando con le stelle, ovvero quello dedicato all’esibizione del ballerino per una notte. A dare l’anteprima è stato l’autorevole sito di tv e spettacolo, dove si legge: “TvBlog è in grado di ‘anteprimarvi’ il nome di questo personaggio che sarà la conduttrice della nuova edizione di The Voice, in partenza fra pochi giorni su Rai2. Sarà infatti Simona Ventura la ballerina per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle”.

Dopo aver battuto il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e dopo la frattura al piede, la timoniera di Ballando 2019 continua a lavorare alla grande come sempre e sabato 20 aprile chiama sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico in Roma, nel ruolo di ballerina per una notte, la grande collega Simona Ventura. Intanto dopo la terza puntata, ci si chiede se avverrà davvero l’incredibile collegamento tra la Carlucci e la De Filippi e, dunque, anche tra i due seguitissimi programmi del sabato sera italiano.