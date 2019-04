Ballando con le stelle, infortunio per Milly Carlucci: ecco cos’è successo

Milly Carlucci si è fatta male, l’annuncio prima di Ballando con le stelle: “Avanti con una gamba sola”

Milly Carlucci si è infortunata. A comunicarlo dal suo profilo Instagram ufficiale è la stessa presentatrice di Ballando con le stelle attraverso un video. “Sono stata latitante un po’ nei giorni scorsi perché c’è un problema, che è questo!”, così inizia la sua comunicazione ai follower e ai fan del suo grande show. Milly rivela di essersi fratturata il piede, nello specifico il metatarso del quarto dito: “Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito. E quindi frattura completa… ne avrò per sei settimane”. Milly dichiara che sta seguendo varie terapie e sta facendo di tutto per riprendersi, ma purtroppo le ossa hanno bisogno del loro tempo per “saldarsi”.

Ballando con le stelle, infortunio per la conduttrice Milly Carlucci: l’annuncio

Lady Milly, che con l’ultima puntata di Ballando ha trionfato contro Amici di Maria De Filippi, di certo non si perde d’animo e continua a lavorare: “Quindi che dobbiamo fare? Si va avanti con una gamba sola e zoppicando con l’altra”, commenta ironica il suo stato per poi continuare: “Dai, a lavoro tutti quanti… Buona Giornata!”. La Carlucci non specifica in che modo sia avvenuta la frattura, ma di certo non si perde d’animo e nel suo video-messaggio sorride come sempre. (continua dopo il video)

Ballando, ballerino per una notte 13 aprile: Milly Carlucci invita Mara Venier e Joe Bastianic

Dopo il successo della scorsa puntata, che ha visto l’eliminazione dei gemelli Sampaio, Milly Carlucci per continuare a contrastare al meglio la concorrenza, ha deciso di invitare un’amatissima collega ed amica. Dopo aver accettato l’invito proprio nella sua Domenica In, zia Mara Venier sarà ospite a Ballando. Ma non sarà l’unica, come lei scenderà in pista anche Joe Bastianic nel ruolo di “ballerino per una notte”. Insomma due “ballerini per una notte” d’eccezione nella prossima puntata dello storico dance show, che andrà in onda sabato 13 aprile come di consueto su Raiuno.