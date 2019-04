Domenica In Mara Venier, chiara frecciatina alla d’Urso? La battuta

Domenica In, Mara Venier manda una chiara frecciatina a Barbara d’Urso? Sembra proprio di sì

Mara Venier a Domenica In manda una nuova frecciatina a Barbara d’Urso? Sembra proprio di sì e il pubblico non ha potuto non notarla. Il tutto accade durante l’intervista a Stefano De Martino e Fatima Trotta. La conduttrice vuole offrire qualcosa ai suoi due ospiti e proprone a entrambi una tazza di tè. Ecco che proprio in questa circostanza, il pubblico non può non notare il chiaro riferimento al noto “caffeuccio” di Barbara. Quest’ultima, nel corso delle sue messe in onda, attira i telespettatori invitandoli proprio a prendere questo caffè insieme, mentre loro assistono alla sua trasmissione. Pertanto, la frecciatina è impossibile non collegarla proprio alla d’Urso. “Qui il caffè non si può nominare, è l’esclusiva di un’altra parte”, affema Mara ironizzando insieme a Stefano e a Fatima, a cui offre due tazze di tè caldo. I due ospiti, però, non possono bere subito la bevanda, poiché scotta. Per continuare a sdrammatizzare, Mara chiede ai conduttori di Made in Sud come mai il caffè di Napoli è così speciale.

Domenica In, Mara Venier sembra prendere di mira il “caffeuccio” di Barbara d’Urso

Una chiara frecciatina quella di Mara nei confronti di Barbara. Il “caffeuccio” è diventata una delle parole più utilizzate dalla d’Urso, che chiede sempre al suo pubblico di bere un caffè insieme a lei. Ed ecco che di fronte all’affermazione della Venier, il pubblico sui social si divide in due. C’è chi da una parte appoggia completamente il modo di fare di Mara, trovandola super ironica e simpatica. “La Venier rinuncia al caffè per questioni di esclusiva della concorrenza e non perde occasione per prendere in giro la D’Urso! Ahahahah! La Mara che ci piace” e ancora “Qui il caffè non si può nominare, è l’esclusiva di un’altra parte. Applausi senza fine per Zia Mara”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti positivi nei confronti di Mara, ma c’è anche chi trova di cattivo gusto questa sua ironia.

Il pubblico si divide in due: da una parte chi approva la battuta di Mara Venier e dall’altra chi non la condivide

“Quanto sei povera di contenuti Mara Venier che lanci frecciatine a Barbara d’Urso quando fino a poco tempo fa gli leccavi il fondoschiena”, si legge sui social. Questo è uno dei commenti negativi riservati alla conduttrice di Domenica In, dopo la battuta che farebbe da chiara frecciatina a Barbara, con cui pare esserci non poca rivalità.