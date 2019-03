Mara Venier, frecciatina a Barbara d’Urso? “Bisognerebbe avere rispetto”

Mara Venier arriva una freccitina a Barbara d’Urso a Domenica In?

Nuovi frecciatina per Barbara d’Urso? A Domenica In, Mara Venier sembra fare riferimento al suo attuale rapporto con la collega, mentre intervista Paola Barale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ricorda gli anni in cui si scontrava con Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Lei, che anche in quel periodo conduceva Domenica In, non aveva alcuna rivalità con il noto presentatore, anzi. Paola lavorava insieme al conduttore a Buona Domenica e lei stessa ricorda quegli anni. Ma Mara ci tiene a precisare che tra loro non c’è comunque mai stata della rivalità. Infatti, la Venier racconta che ogni domenica mattina Maurizo la chiamava per farle il suo in bocca al lupo per la puntata di Domenica In. Lui allo stesso tempo, avrebbe condotto il suo programma su Canale 5. Secondo Mara dovrebbe essere sempre così. Ma non solo, la Venier parla anche di rispetto. “Bisognerebbe sempre avere rispetto del lavoro degli altri”, ammette Mara. Sembra proprio che la conduttrice si riferisca al suo attuale rapporto con Barbara. Attualmente pare che le due presentatrici non siano proprio in ottimi rapporti.

Mara Venier e la presunta freccitina a Barbara d’Urso: il ricordo della sua sana rivalità con Maurizio Costanzo

“Maurizio mi chiamava tutte le domeniche mattine. Dovrebbe essere così sempre, bisognerebbe sempre avere rispetto del lavoro degli altri, che si vinca o che si perda”, dichiara oggi Mara a Domenica In. La conduttrice sembra fare un chiaro riferimento al suo attuale rapporto con Barbara. Impossibile non notarlo, visto che tra le due sembra non correre buon sangue al momento. Ogni domenica si scontrano rispettivamente con Domenica In e Domenica Live. Più volte, sul tema di ascolti, entrambe si sarebbero mandate delle chiare frecciatine. Questa situazione sembra non piacere a nessuna delle due, eppure non c’è stato alcuna riappacificazione pubblica.

Mara Venier e l’appello fatto a Barbara d’Urso qualche tempo fa

Una chiara frecciatina a Barbara? Qualche tempo fa, Mara aveva fatto un appello alla collega. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice aveva chiesto alla d’Urso di andare come ospite nel suo programma e viceversa. Non è arrivata alcuna risposta da parte di Barbara e, nel frattempo, Mara ricorda con nostalgia la sana rivalità con Maurizio Costanzo.