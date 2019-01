Mara Venier, appello a Barbara d’Urso: “Facciamo lo scambio, tu numero 1”

Mara Venier tende la mano a Barbara d’Urso e le lancia un appello: “Facciamo uno scambio, tu sei la numero 1”. Poi le parole sul futuro di Domenica In e sull’allontanamento della Rai

Mara Venier sveste i guantoni ‘da combattimento’ e tende la mano alla rivale Barbara d’Urso. Intervenuta nella trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, la padrona di Domenica In ha lanciato l’appello alla collega, dopo gli attriti che si sono susseguiti lungo i mesi che hanno visto Domenica Live e la trasmissione domenicale del servizio pubblico battagliare sugli ascolti, con tanto di punzecchiature reciproche tra le due conduttrici. “Invitare Barbara? Una bella idea, sarebbe bellissimo. E perché no? Barbara vieni ospite da me, e poi io verrò da te. Sarebbe carino uno scambio. Faccio questa proposta, tra donne bisogna essere solidali“, ha detto Zia Mara che poi è passata ai complimenti.

“Barbara è bravissima, la numero uno. Ho grande stima di lei”

Ce la farebbe a sostenere i ritmi della d’Urso? Praticamente tutti i giorni in video? “No, non ce la farei. Lei è bravissima, la numero uno. Ho grande stima”, confessa Mara che poi torna sulla spinosa questione del suo allontanamento della Rai, prima del grande ritorno, condito dal successo dell’attuale Domenica In: “Mi avevano allontanata dicendomi chiaramente che ero da rottamare […] Una cosa che mi ha ferito molto”. La conduttrice non fa nomi, ma spiega che quelle persone che presero quella decisione e usarono certe parole graffianti ora non ci sono più. “Dedico a loro questo successo“, chiosa, con una punta di rivincita.

Domenica In tornerà il prossimo anno? Le parole di Mara Venier

Domenica In tornerà nella prossima stagione? “Non lo so, a maggio finirà questa edizione. Per ora nessuno mi ha proposto nulla. Il mio contratto scade a maggio”. Ciò tuttavia non significa che non si farà. “Il mio non è un no e penso che dopo Sanremo parleremo del futuro”. A proposito della kermesse canora: una conduzione futura? “Io sono una da conduzione ‘in piedi’, funziono seduta a fare interviste nel salotto. E poi alla mia età mi metterebbe un’ansia che non so se riuscirei a sopportare. Però feci un dopo Festival con Baudo e D’Agostino. Mi divertì molto.“