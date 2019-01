Barbara d’Urso parla del nuovo programma: “Mara Venier? Va benissimo”

Come sarà il nuovo programma in prima serata di Barbara d’Urso

Fervono i preparativi per il nuovo programma di Barbara d’Urso. Prima del Grande Fratello la conduttrice affronterà una nuova sfida in prima serata. In un’intervista rilasciata a Leggo la dottoressa Giò ha rivelato: “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima”. “A metà aprile rifarò il Grande Fratello. Per non farmi mancare niente. Mi hanno chiesto pure di tornare a fare Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana. Tutte e cinque le ore! Ho risposto: ragazzi, devo trovare il tempo per scrivere il nuovo programma”, ha aggiunto Carmelita, diventata negli ultimi anni una delle presentatrici pilastro di Mediaset.

Le nuove parole di Barbara d’Urso su Mara Venier

Nell’ultima intervista, Barbara d’Urso è tornata a parlare di Mara Venier e della sfida con Domenica In. L’attrice ha ribadito di non avere alcun problema con la collega e amica. “Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani”, ha assicurato la 61enne. Al momento Barbarella è fedele a Canale 5 ma in futuro sogna il palco dell’Ariston. “A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di Sanremo, perché mi dovranno scatenare…Prima o poi mi vedrete a Sanremo. Seguo con molto amore Baglioni”, ha spiegato la napoletana.

Barbara d’Urso contenta della dottoressa Giò

Nonostante gli ascolto poco esaltanti, Barbara d’Urso è felice del ritorno della dottoressa Giò. “Io sono assolutamente pazza di felicità per il messaggio che la Dottoressa Giò sta portando: lotta per fare in modo che negli ospedali italiani ci sia un centro per le donne che subiscono violenza, le quali spesso arrivano in ospedale traumatizzate, i medici non possono fare nulla e sono costretti a dimetterle”, ha detto la padrona di casa di Pomeriggio 5.