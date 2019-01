Barbara d’Urso risponde al marito di Mara Venier e elogia Federica Panicucci

Le ultime dichiarazioni di Barbara d’Urso su Mara Venier e Federica Panicucci

Barbara d’Urso è tornata a parlare di Mara Venier. Nonostante la rivalità tra Domenica Live e Domenica In, la napoletana ci ha tenuto a precisare che non ha mai litigato con la collega. Non solo: Barbarella ha in qualche modo compreso Nicola Carraro, il marito di zia Mara che ha difeso a spada tratta la moglie sui social network. Non nascondendo, in realtà, qualche frecciatina di troppo nei confronti della concorrenza… “Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti”, ha premesso la d’Urso al settimanale Nuovo. E sull’atteggiamento di Nicola ha replicato: “È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male”.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci: nessuna rivalità

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Barbara d’Urso ha smentito una volta per tutte il gossip sulla rivalità con Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5. “Ma chi inventa queste cose? Federica sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente in contrasto con Federica Panicucci”, ha assicurato la dottoressa Giò.

Barbara d’Urso e il rapporto con De Filippi e Toffanin

Barbara d’Urso ha inoltre ribadito il suo amichevole rapporto con Maria De Filippi e Silvia Toffanin. “Con Maria non c’è alcun tipo di problema, abbiamo un ottimo rapporto, come anche con Silvia. Con le persone che stimo ho sempre ottimi rapporti”, ha ribadito la 61enne.