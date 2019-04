Ascolti Tv 6 aprile 2019: Ballando con le stelle schiaccia Amici 18

By

Amici contro Ballando, ascolti di sabato 6 aprile 2019

Chi ha vinto la seconda gara degli ascolti del sabato, Amici 18 o Ballando con le stelle 14? Questa volta a trionfare è stato il programma condotto da Milly Carlucci: il suo cast piace al pubblico, che ama seguire non solo le esibizioni ma anche le polemiche che sempre si creano; lo stesso vale per Amici di Maria De Filippi: c’è sempre qualcosa che cattura l’attenzione dei telespettatori, che però ieri sera hanno preferito spostarsi su Rai 1. Non c’è stata una vittoria schiacciante, comunque: le due trasmissioni se la giocano bene e sicuramente una settimana la spunterà una e una settimana l’altra. Due programmi ben confezionati, che riusciranno a tener sempre alta l’attenzione dei telespettatori.

Ascolti Tv 6 aprile 2019, Amici 18 perde: nessuna vittoria schiacciante per Ballando

Ieri sera Ballando con le stelle ha registrato il 20.5% di share: 4.574.000 telespettatori hanno deciso di seguire attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con la danza (avete visto cos’è successo a Batistuta?). Amici invece è riuscito a ottenere il 19.9% di share. Un buon risultato, comunque, forse inaspettato, visto che la seconda puntata del Serale non ha deluso le aspettative: non solo c’è stata una nuova lite fra Tish e Giordana, ma è avvenuto anche qualcosa d’incredibile fra Ricky Martin e Amedeo! Non c’è stato solo un secondo bacio.

Altri dati degli ascolti di sabato 6 aprile

Ottimo risultato per L’Eredità che ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.786.000 telespettatori (21% di share), meno bene Avanti un altro: 2.993.000 telespettatori, pari al 17% di share. Nella fascia “access prime time” Striscia la Notizia ha raggiunto il 18.1% di share mentre Le parole della settimana il 7.3. Un sabato privo di grandi sorprese: la “sconfitta” di Amici 2019 non ha spiazzato, considerato che anche l’anno scorso Ballando gli ha dato del filo da torcere. Adesso non ci resta che vedere l’andamento delle prossime puntante: Ballando avrà sempre la meglio su Amici o si ribalterà ancora tutto?