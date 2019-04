Ballando con le Stelle: Gabriel Batistuta ballerino per una notte con la moglie Irina

Gabriel Batistuta è stato il protagonista della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019. L’ex calciatore di Roma e Fiorentina è stato ospite del programma di Milly Carlucci in qualità di ballerino per una notte. Nonostante i recenti problemi di salute, il Re Leone non si è tirato indietro e ha accettato con coraggio e passione questa nuova sfida. Con l’argentino la moglie Irina Fernandez, che ha ricevuto una dichiarazione d’amore in diretta. Subito dopo l’esibizione – curata dal professionista Marcello Di Nunzio, che si è anche esibito con Irina – Batistuta ha raccontato la sua storia d’amore con la moglie. Che va avanti da più di trent’anni: i due si sono conosciuti quando lui aveva 17 anni mentre lei appena 15.

Batistuta innamorato pazzo della moglie Irina Fernandez

“Ci siamo conosciuti in Argentina alla sua festa di compleanno. Io non ero stato invitato, mi ero imbucato e appena l’ho vista ho avuto i brividi. Mi è passata davanti e mi ha stregato. Ho la pelle d’oca ancora oggi“, ha dichiarato Batistuta a Ballando con le Stelle. Parole d’amore che hanno commosso Irina ma soprattutto il pubblico in studio e a casa. E quando Carolyn Smith ha invitato lo sportivo a tornare il prossimo anno come concorrente Gabriel ha chiarito: “Però ballo solo con mia moglie, lei è brava”. Batistuta e la moglie hanno quattro figli: Thiago, Lucas, Joaquin e Shamel.

Batistuta chiede scusa dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle

“Chiedo scusa per la mia esibizione”, ha detto Gabriel Batistuta subito dopo l’esibizione con la moglie a Ballando con le Stelle. Dopo tanti anni passati a giocare a pallone il fisico dell’ex attaccante non è più lo stesso. “Ho sempre fatto di tutto per giocare, anche in condizioni non ideali. A 20 anni pensavo di essere Rambo, invece sono umano. Ho avuto danni alle due caviglie, non potevo stare molto in piedi 6-7 anni fa. Ho fatto un intervento alla gamba destra e ora non posso muoverla: è un intervento che fa in modo che la caviglia non si muova, perché non ho la cartilagine”, ha spiegato il campione.