Ascolti Tv 13 aprile 2019: nuova sconfitta per Amici, Maria parla di novità

Amici 2019 perde contro Ballando con le stelle: gli ascolti televisivi del 13 aprile

Seconda sconfitta per Amici 18! Ballando con le stelle ha nuovamente battuto – di pochissimo – il talent show condotto da Maria De Filippi. Entrambi i programmi possono vantare cast eccezionali ed è quindi normale che gli ascolti Tv di sabato 13 aprile non ci regalano chissà quali sorprese: il testa a testa di Amici e Ballando era pressoché prevedibile. Non è bastata nemmeno la polemica scatenata da Loredana Bertè e il cambiamento del regolamento ad assicurare la vittoria alla De Filippi, che ha invitato nella terza puntata del Serale di Amici il trio più amato al mondo: Il Volo. La collocazione al sabato continua a penalizzare la trasmissione Mediaset, che ha come telespettatori un pubblico di giovani che, il fine settimane, preferisce uscire.

Ascolti sabato 13 aprile 2019, la De Filippi corre ai ripari: le novità della prossima puntata

Maria De Filippi ha annunciato delle grandi novità per la quarta puntata del Serale di Amici 2019: Vittorio Grigolo e Ricky Martin faranno delle esibizioni particolari e vi abbiamo parlato di altre curiosità nel nostro articolo sulle anticipazioni. Amici ha registrato ieri sera il 21.7% di share: è stato seguito da precisamente 3.939.000 telespettatori; Ballando con le stelle ha invece catturato l’attenzione di 4.040.000 telespettatori, pari al 22.7% di share. Buona notte Amici ha ottenuto il 25.68% di share, Ballando – Tutti in pista il 20.24. Non sono mancati momenti emozionanti e alcuni anche divertenti né ad Amici né a Ballando: avete visto le gaffe di Ornella Vanoni fatte in diretta?

Sabato 13 aprile, gli altri ascolti Tv della giornata

Nell’Access Prime Time, Striscia la Notizia ha ottenuto il 18.26% di share mentre Le parole della settimana il 6.93; ottimo risultato per L’Eredità nel preserale (23.6% di share), non male Avanti un altro col suo 18.57% di share. Il telegiornale più visto del 13 aprile 2019 è stato il Tg1 delle 13.30, che ha registrato il 24.93% di share (4.363.000 telespettatori).