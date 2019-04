Anticipazioni Amici quarta puntata Serale: Alvis a rischio, Maria annuncia sorprese

Amici quarta puntata 20 aprile, le prime anticipazioni

Le anticipazioni sulla quarta puntata del 20 aprile del Serale di Amici 18 non sono ufficiali, lo diciamo sin da subito: come ben sapete, il programma è in diretta su Canale 5 ed è normale che a parte gli ospiti, che vengono annunciati durante la settimana, e qualche altro dettaglio si scopre tutto in tempo reale; possiamo fare tuttavia delle ipotesi che vi permetteranno di arrivare preparati alla prossima puntata che sarà senz’altro ricca di polemiche e scontri come quella in cui è stato eliminato a sorpresa Jefeo dopo una combattutissima sfida con Valentina Vernia.

Spoiler Amici quarta puntata, a rischio Alvis?

A rischio sembra esserci Alvis perché è l’elemento più debole assieme a Mameli della Squadra Bianca, la candidata alla sconfitta della prossima settimana se pensate che questa volta è uscito un Blu. Certo, tutto può succedere e spoiler di questo tipo lasciano il tempo che trovano ma è indiscutibile che i meno apprezzati dalla commissione siano i due già citati, a cui ci aggiungiamo anche Tish che pure oggi ha perso due sfide, l’una contro Alberto e l’altra contro Valentina. Alvis ha ricevuto parecchi complimenti dalla Bertè, che intanto ci ha “regalato” una lite piuttosto accesa con Rudy, e ha dominato il palco in questa terza puntata: sarà sufficiente per non farsi eliminare? Vedremo.

Anticipazioni Serale Amici, sorprese nella quarta puntata

Di sicuro Ricky Martin e Vittorio Grigolo si esibiranno la prossima settimana e ad annunciarlo è stata proprio Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Jefeo: la conduttrice non è scesa nei dettagli ma, visto il livello dei due capisquadra, dubitiamo che lo spettacolo lascerà a desiderare: ci siamo capiti, no? Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi, anche se, lasciatecelo dire sin da adesso, è quasi scontato che a vincere l’edizione quest’anno sarà Alberto Urso, umilissimo, come ha dimostrato questa sera in diretta, e talentuosissimo. Scommettete?