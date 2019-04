Ballando con le stelle e Amici, il collegamento si farà? Finalmente la verità

Maria De Filippi in collegamento con Milly Carlucci? Ballando con le stelle e Amici potrebbero stupire

La sfida tra Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi potrebbe trovare la parola fine con un collegamento: si farà o non si farà? Sono anni che si parla della gara del sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, anche se le due conduttrici hanno sempre negato la rivalità. Dal loro punto di vista non c’è nessuna sfida, eppure il pubblico continua ad avere questa impressione. Anche quest’anno Ballando e Amici si sfidano il sabato sera agli ascolti: al momento, lo share ha dato ragione un sabato a uno e un sabato all’altro. Cosa succederà nelle prossime settimane è solo da scoprire, intanto è arrivata la conferma sul collegamento tra Ballando con le stelle e Amici. A dare conferma di tutto è stata proprio Milly Carlucci!

Milly Carlucci conferma il collegamento con Amici di Maria De Filippi: “È verissimo”

Massimo Bernardini, il conduttore di Tv Talk, ha ospitato oggi la Carlucci nel suo programma e ha rotto il ghiaccio proprio chiedendole di questo famoso collegamento con Amici. Sarà vero oppure no? Milly ha risposto così: “È verissimo e chissà che non succeda. Non so in che modo adesso, una diretta o una differita quello che vi pare, chissà che non si colleghino i due programmi del sabato sera. E in qualche modo, secondo me, chi vince e chi deve veramente vincere è il pubblico a casa, che si deve divertire”. La conduttrice poi ci ha tenuto a sottolineare che non c’è nessuna rivalità con Maria De Filippi. E infatti ha aggiunto: “Tutta questa fuffa che è stata creata negli anni, gli scontri eccetera, alla fine serve ad accendere i riflettori su una serata. E a far vincere il pubblico, che tifa Bartali contro Coppi, Coppi contro Bartali. Quello che è nel DNA degli italiani, dai”.

Maria De Filippi ospite a Ballando con le stelle, sì o no?

Si parla da settimane ormai anche della possibilità di vedere Maria De Filippi ospite a Ballando con le stelle. Se ne è parlato anche sabato scorso proprio a Tv Talk e in quella puntata c’era ospite Giovanni Ciacci, che si era difeso anche da qualche accusa su Barbara d’Urso. Mentre si parlava di Maria a Ballando, Ciacci sotto voce aveva detto: “Non succederà mai, non succederà mai”. Un commento che agli spettatori del programma di Rai 3 è rimasto impresso: avrà ragione Ciacci? Non vedremo mai Maria De Filippi a Ballando con le stelle, neanche in collegamento da Amici?