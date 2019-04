Milly Carlucci commenta la sfida con Maria De Filippi: “Ecco perché vinciamo noi”

Milly Carlucci contro Maria De Filippi: l’eterna sfida del sabato sera

Milly Carlucci ospite a Tv Talk ha commentato la tanto chiacchierata sfida con Maria De Filippi del sabato sera. Quest’anno Ballando con le stelle è slittato a fine marzo e ha evitato, volutamente o meno, di sfidarsi contro il colosso C’è posta per te. Con Amici di Maria De Filippi la sfida è sicuramente più ad armi pari, infatti i due programmi hanno debuttato con la nuova edizione lo stesso giorno. Al momento la sfida agli ascolti è stata vinta una volta da Amici e una volta da Ballando. Quest’ultimo, però, sabato scorso ha staccato di un po’ di punti il talent show in onda su Canale 5. Proprio per questo motivo, a Tv Talk è stato chiesto a Milly Carlucci di commentare questa vittoria e di spiegare come mai, secondo lei, Ballando ha vinto contro Amici.

Ballando contro Amici, arriva il commento di Milly Carlucci

Prima di tutto, la conduttrice ha precisato: “Allora, intanto voi parlate sempre della sfida, della gara, della corsa. Ma io ribadisco che non è una gara. Le aziende ovviamente si contendono il pubblico perché è una questione importante, economica e di pubblicità, ma noi facciamo il nostro lavoro. Siamo qui per il nostro pubblico e per cercare di dare il massimo del divertimento”. Dopo aver chiarito che non c’è nessuna sfida in corso con Maria, Milly Carlucci ha spiegato come mai, secondo lei, Ballando ha vinto la sfida agli ascolti sabato scorso: “Se quest’anno Ballando ha più appeal per il pubblico, beh ci sono una serie di cose da considerare. Potrebbe essere per il cast o un cambio di marcia nel modo di confezionare. Noi facciamo sempre un lavoro di ammodernamento del programma, ma sotterraneo, cioè tutto deve cambiare ma perché nulla cambi. La gente non se ne deve accorgere”. Oltre a questo aspetto, che secondo Milly potrebbe essere il segreto del successo di quest’anno di Ballando con le stelle contro Amici, c’è anche altro che va considerato.

Milly Carlucci elogia Ballando con le stelle: “Vogliamo essere leggeri e divertenti”

La conduttrice infatti ha aggiunto: “E poi probabilmente anche il fatto che quest’anno abbiamo portato un programma in cui, come mossa, vogliamo essere leggeri e divertenti. E forse questa cosa della leggerezza e del divertimento serve in una stagione complicata di chi ci guarda”. Avrà forse voluto dire che ad Amici 18 non c’è leggerezza e divertimento? Senza dubbio sono due programmi completamente diversi: Amici è un talent show che si è dovuto adeguare più allo show che al talent perché in onda di sabato sera. Ballando con le stelle non è un talent, può permettersi molta più leggerezza questo è fuori discussione. Inutile dire, oltretutto, che al momento sono andate in onda soltanto due puntate di ciascun programma, per cui la sfida, agli ascolti, è ancora lunga.