Silvia Provvedi e Malefix insieme dopo il Gf Vip: prima foto su Instagram da fidanzati

Silvia Provvedi e Malefix stanno insieme dopo il Gf Vip! Rimane la grande curiosità di scoprire chi è Malefix, ma intanto stasera abbiamo visto la prima foto di Silvia e il suo fidanzato. Anzi, per essere precisi non era esattamente una foto quella che è comparsa sul profilo Instagram delle Donatella, ma un boomerang. Mentre iniziano a emergere i primi indizi su Malefix, sappiamo che dovrebbe chiamarsi Giorgio e dovrebbe lavorare nell’ambito della ristorazione milanese. Non vuole assolutamente apparire sui social network, infatti anche stasera Le Donatella hanno evitati di inquadrare il volto di Malefix. Di sicuro avrebbe soddisfatto la curiosità di molti, ma il post di stasera è servito a capire che Silvia e Malefix sono fidanzati!

Non possono più dire il contrario né parlare di frequentazione. Si sono conosciuti prima del Grande Fratello Vip, poi lui ha definitivamente conquistato Silvia con un gesto importante mentre era in Casa. Dopo la finale si sono rivisti, ora sono insieme. Dovremmo ancora considerarli due ragazzi che si stanno conoscendo? Sì, forse. Ma forse no! La prima fan della coppia è senza dubbio Giulia, che ha ripreso Silvia e Malefix insieme e ha postato il breve video su Instagram. I piccioncini erano insieme sul divano e di loro si vedono le gambe intrecciate. “Sisi e Malefix” ha scritto Giulia, aggiungendo un sorriso e una faccina con gli occhi a cuoricino. Poco dopo a pubblicare è stata proprio Silvia Provvedi per dire ai fan che era a cena con Giulia e Malefix: “Cene improvvisate sul divano con i miei angioletti”, si legge sul breve video. Sarà finita qui? No, affatto: è arrivato anche un video in cui Silvia Provvedi e Malefix scherzano e ridono insieme.

Silvia pochi giorni fa ha fatto manifestato il desiderio di mettere su famiglia e di essere alla ricerca del padre dei suoi figli. Che sia proprio Malefix la persona giusta? Le premesse sembrano essere giuste, Silvia ha ritrovato il ragazzo dopo aver terminato l’avventura al Gf Vip 2018 e adesso hanno modo di viversi e conoscersi meglio. Con queste prime news su Silvia Provvedi e Malefix possiamo confermare il momento felice della gemella, cominciato già in Casa.