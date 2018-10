Silvia Provvedi e Corona, parla Parpiglia: “Non è uscita la verità”

Silvia e Corona, parla il giornalista Gabriele Parpiglia dopo il duro intervento della madre della Provvedi a Mattino 5: “Non è uscita la verità. Ma a breve, domani…”

Tante le voci che si sono levate negli ultimi giorni sul naufragio della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A continuare ad alimentare il chiacchiericcio sulla vicenda è soprattutto la presenza della cantante de Le Donatella al Grande Fratello Vip, reality che inevitabilmente fa emergere dettagli e aneddoti del passato che prontamente finiscono a ingrassare il gossip nostrano. Così, sulla relazione dell’ex coppia si è sentito un po’ di tutto da quando Silvia è entrata nella Casa più spiata d’Italia. L’ultimo intervento che ha provocato baccano è quello della madre della Provvedi, intervenuta in maniera non proprio lusinghiera su Fabrizio poche ore fa a Mattino 5. Tante voci, ma nessuna verità: questo, almeno, è quel che afferma Gabriele Parpiglia noto giornalista e amico di Corona…

Interviene Parpiglia: Silvia e Fabrizio, ciò che deve ancora essere detto

“Cosa ne penso di Corona e Silvia? Guardate, la verità non è ancora stata detta da nessuno. Né ieri, né oggi… Forse domani, a breve”. Così si è pronunciato Parpiglia in una Stories Instagram pubblicata nella giornata odierna. Secondo il giornalista, dunque, non ancora tutto è stato detto. Anzi, pare che nuove rivelazioni sulla coppia debbano ancora arrivare. E pare che potrebbero arrivare molto presto. Intanto, la madre della Provvedi, come poco fa accennato, ha affermato nelle scorse ore che Corona avrebbe avuto comportamenti molto gelosi e morbosi nei confronti della figlia durante la relazione. Inoltre ha sostenuto che l’esperienza del carcere lo ha reso più rabbioso e cattivo.

Corona e Silvia: le parole dei due dopo la fine della relazione

Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 3 anche Silvia Provvedi non ha lesinato critiche e dure parole all’ex compagno. Dal canto suo Corona, negli studi di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, ha affermato di non aver mai amato la cantante de Le Donatella. Ma pare che in mezzo a tutte a queste voci la verità, o almeno una parte di essa, non sia ancora emersa: parola di Gabriele Parpiglia.