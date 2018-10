Corona, parla la mamma di Silvia: “Lui piangeva, era morboso, cattivo”

Corona, le sconvolgenti rivelazioni della mamma di Silvia Provvedi: “Lui era morboso, voleva farla tornare dalla vacanza”

La storia di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è naufragata inaspettatamente. Dopo tre anni, l’ex re dei paparazzi e la gemella de Le Donatella hanno deciso di chiudere per sempre la loro tormentata storia d’amore. C’è chi a Mattino 5 la definisce addirittura inquietante. Ed è proprio nello studio di Canale 5 che la mamma delle due gemelle Provvedi decide di dire la sua verità. La donna fa delle confessioni davvero inaspettate su Corona. Innanzitutto, ci tiene a precisare che quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi sono solo bugie. Prima che Silvia partisse per Formentera, con la sorella e due amiche, Fabrizio le aveva regalato un anello molto prezioso, con cui le chiedeva nuovamente di sposarlo. Ma la Provvedi erano tre anni che non andava in vacanza e ora voleva concedersi qualche svago. Ma Corona, secondo ciò che racconta la donna, non era contento di ciò. Infatti, la mamma di Silvia e Giulia lo definisce morboso e troppo geloso. Proprio per tale motivo, Fabrizio avrebbe gettato fuori da casa sua gli scatoloni della Provvedi. Su questo particolare, fa una precisione inaspettata: “Si è trattenuto delle cose preziose di Silvia, come dei quadri”.

Fabrizio Corona, la mamma de Le Donatella e la sua verità

Proprio durante questa vacanza, visto il comportamento di Fabrizio, Silvia avrebbe deciso di chiudere la storia per sempre. Pare che lui piangesse e si disperasse ogni volta che la Provvedi decideva di lasciarlo, sempre secondo quanto racconta la mamma a Mattino 5. Lei si sarebbe intenerita e sarebbe tornata al suo fianco varie volte, ma dopo la vacanza avrebbe messo finalmente la parola fine, lasciandolo per telefono. Dopo di che, la Provvedi lo avrebbe bloccato sui social e lui avrebbe iniziato a chiamare gli amici a Formentera per convincerla a fare un passo indietro. La donna rivela che Corona avrebbe voluto vedere Silvia tornare subito a casa. “Quella è stata la molla per cui Silvia ha detto basta”, rivela la mamma.

La mamma di Silvia Provvedi a Mattino 5 si sfoga: “Era rabbioso e cattivo”

Ma non solo, la mamma delle due gemelle Provvedi sceglie di dire tutta quanta la sua verità, senza peli sulla lingua. La donna afferma che il carcere non ha per nulla migliorato Fabrizio, anzi l’avrebbe reso “rabbioso” e “cattivo”. Silvia pare fosse scioccata per questo cambiamento dell’ex re dei paparazzi. In studio, sembrano tutti sconvolti per quanto raccontato dalla donna, visto che Corona a Verissimo aveva rivelato tutt’altro.