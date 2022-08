Signorini: “Il cast del GF Vip 7 rimarrà segreto, però i miei indizi…”

Alfonso Signorini ha deciso di puntare sull’effetto sorpresa per il cast del Grande Fratello Vip 7. Negli anni precedenti è sempre arrivata, a ridosso dell’inizio del reality show, la classica copertina in edicola con il cast al completo. Stavolta potrebbe non essere così, Signorini ha confessato sul suo profilo Instagram che i concorrenti resteranno segreti fino a quando non li annuncerà sulla passerella rossa. Certo è che non sarà facile riuscirci, e lui stesso ha dovuto ammetterlo dopo aver parlato di cast segreto.

Il conduttore del GF Vip ha pubblicato poco fa un video sul suo profilo Instagram in cui è immerso nella natura e intento a godersi una passeggiata. Nel mentre ha parlato ai fan proprio del reality show. Queste le sue parole: “Il cast praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma”. Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 7, a meno che non slitti come è emerso nei giorni scorsi. Riuscirà a tenere questo enorme segreto per tutti questi giorni che lo separano dalla prima puntata?

Non sarà semplice, anche perché ci sono le solite fonti e i soliti bene informati pronti a spoilerare i nomi a chi poi li riporta e li fa circolare sul Web. Tanti nomi stanno già circolando, non a caso. Certo è che non c’è l’ufficialità, solo un concorrente è stato già confermato dalla produzione: è Giovanni Ciacci, per il quale è stato modificato il regolamento. Il resto del cast dovrebbe restare avvolto nel mistero fino a settembre. Spoiler e rumors a parte, inoltre, c’è anche la questione degli indizi.

Signorini sta fornendo, sempre sul suo profilo Instagram, una serie di indizi su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Non dovrebbe aver deciso di smettere con queste curiosità, ma allo stesso tempo non ha mai confermato alcun nome. Eppure ha dovuto ammettere oggi che qualcuno ha indovinato: “Vedo che con i miei indizi ci prendete sempre. O quasi sempre”. E infatti dopo aver rivelato di voler tenere segreto il cast fino all’inizio del programma ha aggiunto “per quanto sarà possibile”. Eh sì, non è detto che ci riuscirà e magari adesso chi si diverte, o chi lo fa di mestiere, a spoilerare i nomi vorrà vincere la sfida e si impegnerà ancor di più per scoprire i concorrenti!