Grande Fratello Vip: saltano altri sei concorrenti, chi NON ci sarà

Il cast ufficiale non è stato ancora annunciato da Alfonso Signorini, che tornerà in onda con il reality show a fine settembre

Sono tanti i nomi dei presunti concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che stanno girando in questi giorni. La rete e i social network sono pieni di ipotesi e congetture, molte delle quali fasulle. Il sempre puntuale Tv Blog ha deciso di fare chiarezza e ha svelato chi, tra i vari personaggi famosi, non varcherà la Porta Rossa nonostante i rumors dell’ultimo periodo.

Ebbene, sembra che nel bunker di Cinecittà non troveremo i fratelli Tavassi, ovvero Guendalina ed Edoardo. Dopo l’ottima partecipazione all’Isola dei Famosi, finita purtroppo per entrambi a causa di spiacevoli imprevisti, molti telespettatori avevano chiesto a gran voce un ritorno dei due sul piccolo schermo. Tra l’altro Guenda è diventata famosa più di dieci anni fa proprio grazie alla versione Nip del reality show.

A quanto pare, però, questa volta non sarebbe stata presa in considerazione né da Alfonso Signorini né dagli autori. Senza dubbio un vero peccato anche se, data la durata della trasmissione, non è escluso un coinvolgimento in futuro. Per Edoardo, tra l’altro, potrebbero aprirsi le porte di LOL-Chi ride è fuori, il format cult di Amazon. I produttori sarebbero rimasti colpiti dall’ironia del romano e avrebbero deciso di provinarlo per la terza stagione dello show.

Tornando al GF Vip 7 pare non sarà presente Patrizia De Blanck. La Contessa era stata chiamata da Signorini dopo la buona performance del 2020. Doveva entrare in coppia con il giovane amico e influencer Lorenzo Castelluccio. Le trattative non sarebbero andate a buon fine.

Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà neppure Artem Tkachuk, attore ucraino diventato celebre grazie alla bella fiction di Rai 2 Mare fuori. Niente da fare neppure per Paolo Cannavaro, fratello del più famoso Fabio, che avrebbe deciso di concentrarsi sulla carriera da allenatore.

Nulla di fatto, infine, per Jeda, il baby fidanzato di Vera Gemma che è diventato noto grazie all’Isola dei Famosi e che ha espresso più volte la voglia di varcare la famosa Porta rossa.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Al momento Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip 7. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l”ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Si parla inoltre di un probabile coinvolgimento di: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio.