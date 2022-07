Grande Fratello Vip 7 a rischio: “Perché potrebbe iniziare a ottobre”

Variazioni per il reality show guidato da Alfonso Signorini: Mediaset starebbe valutando in questi giorni il da farsi

Dopo il successo dell’ultima edizione c’è grande attesa e curiosità attorno al Grande Fratello Vip. La variante celebrity dello storico reality show è ormai giunta in Italia alla settima edizione. Il programma doveva tornare in onda il prossimo 12 settembre ma pare che sia slittato di una settimana, ovvero a lunedì 19 settembre. Data effettivamente confermata da Alfonso Signorini, autore e conduttore della trasmissione. Nelle ultime ore si sta però parlando di un ulteriore slittamento…

Secondo la pagina Instagram GFVipnews, sempre molto aggiornata sul format di Canale 5, Mediaset starebbe pensando di far partire la settima edizione a ottobre in modo da dare la possibilità ai concorrenti di recarsi alle urne visto che il prossimo 25 settembre sono previste le elezioni politiche.

Si starebbe dunque pensando di far partire il GF Vip 7 più tardi del 19 settembre: al vaglio dei dirigenti televisivi la data di lunedì 26 settembre ma anche quella del 3 ottobre. Sicuramente subito dopo il voto la maggior parte delle reti televisive daranno spazio alla politica e solo ad ottobre il Grande Fratello Vip riuscirebbe a trovare la giusta importanza.

Al momento, ribadiamo, non ci sono certezze ma è tutto work in progress. Di sicuro Mediaset punta molto sul Grande Fratello Vip e se pure quest’anno ci saranno ottimi ascolti lo show potrebbe andare avanti fino a maggio 2023.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Per ora nessun concorrente è stato ufficializzato e tanti rumors circolano ormai da mesi. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l”ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Si parla inoltre di un probabile coinvolgimento di: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio. Non sono andate a buon fine, invece, le trattative con Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, e Diego Armando Maradona Junior, figlio de El Pibe de Oro.

Ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini anche Gessica Notaro, la modella e showgirl sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ammesso di non essere pronta per un’esperienza del genere.

Nel bunker di Cinecittà potrebbe inoltre tornare Patrizia De Blanck, già gieffina nel 2020. Signorini ha chiesto alla contessa di tornare in coppia con un giovane amico, l’influencer Lorenzo Castelluccio.