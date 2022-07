GF Vip 7, Patrizia De Blanck: “Torno ma a una sola condizione”

Al Grande Fratello Vip potrebbe tornare Patrizia De Blanck. Per l’81enne si tratterebbe di un ritorno visto che è già stata protagonista del reality show, nella quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi. Ma dopo Valeria Marini, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis Alfonso Signorini, autore e conduttore, ha chiesto pure alla contessa di tornare nel bunker di Cinecittà.

L’indiscrezione circolata sul web è stata confermata dalla diretta interessata sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Patrizia De Blanck ha ammesso di aver ricevuto la proposta da Signorini ma ha precisato di non aver ancora accettato. A spaventare la nobildonna la lunga durata della trasmissione: il GF Vip andrà avanti fino a marzo ma se gli ascolti saranno buoni come lo scorso anno potrebbe essere prolungato fino a maggio.

“Non è una passeggiata”, ha precisato Patrizia De Blanck che questa volta dovrebbe entrare in coppia con un suo caro amico, l’influencer Lorenzo Castelluccio. La madre di Giada ha inoltre precisato che accetterà di rientrare al Grande Fratello Vip solo se potrà portare con sé il suo cagnolino Alien. Stare separata dall’animale è una grande sofferenza per la De Blanck, che in passato aveva invece chiesto una camera tutta per sé e un bagno privato.

In attesa di conoscere la decisione finale Patrizia De Blanck si è detta contenta delle nuove opinioniste del GF Vip 7. Conosce molto bene Sonia Bruganelli – che trova simpatica – e stima Orietta Berti che secondo la De Blanck regalerà grande successo allo show.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Al momento nessun nome è stato ufficializzato e tanti rumors circolano ormai da mesi. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l”ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Si parla inoltre di un probabile coinvolgimento di: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio. Non sono andate a buon fine, invece, le trattative con Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, e Diego Armando Maradona Junior, figlio de El Pibe de Oro.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà, salvo cambiamenti dell’ultima ora, il prossimo lunedì 19 settembre.