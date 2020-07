Signorini, vacanza con Clizia e Paolo: imbarazzo per gossip su De Martino

Alfonso Signorini è in vacanza in Trentino Alto Adige con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Che stiano parlando di qualche nuovo progetto? Bolle qualcosa in pentola? Tutto può essere ma siamo più propensi a credere che i stiano passando semplicemente qualche giorno assieme parlando del più e del meno in tutta tranquillità; d’altronde Signorini ama la montagna e magari il loro incontro è stato fortuito o quasi, niente di programmato insomma. Scartata sin da subito l’ipotesi di un progetto condiviso – non vediamo in che modo i tre possano collaborare, a dire il vero -, non resta che concentrarci su qualche battutina che la vecchia volpe di Alfonso ha fatto su Stefano De Martino; non ci avremmo dato neanche peso se ad ascoltarlo non fosse stato Paolo che – come ben sapete – è amico di Stefano e magari sa qualcosa più di tutti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con Alfonso Signorini: l’imbarazzo per il gossip su Stefano De Martino

Di recente si sono rincorsi moltissimi pettegolezzi su un possibile flirt fra Stefano e Mariana Rodriguez, indiscrezioni mai confermate che si sono aggiunte a quelle su una presunta frequentazione tra l’ex di Belen e Alessia Marcuzzi. Proprio su questi rumor Signorini ha voluto scherzare con Paolo e Clizia facendo capire ai follower che stavano parlando proprio dell’ex ballerino di Maria De Filippi: “Stavamo parlando di De Martino e della Mariana Rodriguez – queste alcune delle parole del direttore di Chi –! Non fate finta di niente, siete delle serve peggio di me!”. Paolo Ciavarro ha fatto il vago per i pochi secondi in cui Signorini l’ha ripreso e rivolgendosi a Clizia le ha fatto notare che è lei “quella che conosce il gossip”; come dire, con questa storia, visti i protagonisti, non voglio avere nulla a che fare. Incurante dell’imbarazzo della coppia, Signorini ha insistito fino alla fine del video Instagram: “Ma scusa, ma De Martino non stava con la Marcuzzi?”. Chissà come finirà questa storia…

Alfonso Signorini torna su Canale 5 col Grande Fratello Vip: quali altre coppie nasceranno?

Ricordiamo che Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del Grande Fratello Vip e che i concorrenti della prossima edizione devono essere confermati solo in parte, visto che qualche nome è già venuto fuori: si tratta di nomi importanti che mostrano quanto conti la presenza di Signorini in trasmissione e che potrebbero permettere allo show di portare a casa dei risultati buoni come quelli dell’anno scorso. Clizia ha presentato Signorini su Instagram come il Cupido suo e di Paolo; staremo a vedere in quest’edizione cosa riuscirà a fare Alfonso. Vi lasciamo ai post in cui i tre appaiono assieme felici e contenti: