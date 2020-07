Alessia Marcuzzi spegne il gossip: foto col marito e risposta alle critiche

Con uno scatto tenero e spensierato Alessia Marcuzzi ha finalmente messo a tacere le malelingue dell’ultimo periodo. La conduttrice ha condiviso sul suo account Instagram una foto che la ritrae sorridente col marito, il produttore Paolo Calabresi Marconi. Una immagine che ha subito conquistato migliaia di like e commenti entusiastici, tra cui quelli di Rudy Zerbi, Michela Quattrociocche e Mara Venier. Il post arriva dopo che il settimanale Chi ha diffuso alcune paparazzate della presentatrice a Positano, proprio con Paolo. Nel numero in edicola da mercoledì 15 luglio Alfonso Signorini ha pubblicato le foto esclusive che ritraggono Alessia in Costiera Amalfitana con tutta la famiglia, compresa la sua dolce metà, che l’ha raggiunta nel weekend. I due, finiti nella bufera del gossip dell’estate, secondo il quale la Marcuzzi avrebbe avuto una storia con Stefano De Martino, appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai, a smentire con i fatti qualsiasi voce di crisi. Con loro, anche i figli di lei, Tommaso e Mia e pure il cagnolino Brownie, con i quali hanno organizzato una splendida gita in barca. Ma non è finita qui perché la 47enne ha voluto replicare a chi ha insinuato che questi gesti siano del tutto studiati a tavolino…

Alessia Marcuzzi zittisce gli haters: nessuna crisi con il marito Paolo

“Non hai mai messa una foto con tuo marito, ora una dietro l’altra… Ma la coerenza?”, ha scritto una follower sull’account di Alessia Marcuzzi. Pronta la replica del volto di Temptation Island Vip: “Vorrei capire quali sono una dietro l’altra cara?”. In effetti per giorni la Marcuzzi non si è mostrata insieme a Paolo Calabresi Marconi e questo ha scatenato un chiacchiericcio parecchio rumoroso. Ma, a quanto pare, il matrimonio tra Alessia e Paolo procede tutto a gonfie vele… E la Marcuzzi non ha interrotto i rapporti d’amicizia con Belen e Stefano, come dichiarato di recente dalla Rodriguez sui social network.

Stefano De Martino smentisce a Made in Sud il tradimento con l’iPad

Stefano De Martino, dal canto suo, ha smentito a Made in Sud, il programma che conduce con successo su Rai 2, di aver tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. L’ex ballerino di Amici ha negato la famosa faccenda dell’iPad così come ha chiarito di essere ancora single. Nessuna storia, dunque, con la modella venezuelana, ex di Grande Fratello Vip e Pechino Express, Mariana Rodriguez.