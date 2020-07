Stefano De Martino continua a replicare ai gossip sulla sua vita privata nel corso delle nuove puntate di Made in Sud, in onda con successo su Rai 2 ogni lunedì sera. Da quando l’ex ballerino di Amici ha mollato di nuovo la moglie Belen Rodriguez i pettegolezzi sulle sue faccende di cuore si sprecano quotidianamente. E così Peppe Iodice, uno dei comici napoletani del programma, ne ha approfittato per creare uno spazio ad hoc, nel quale ogni settimana prende in giro il conduttore 30enne. Nella puntata in onda lunedì 13 luglio 2020 l’artista ha punzecchiato De Martino in merito alle ultime indiscrezioni che vedono Stefano nelle vesti di assiduo fedifrago. Secondo un gossip del settimanale Oggi, Belù avrebbe scoperto il presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi tramite l’iPad dell’ex marito. Nei giorni scorsi è stata la stessa argentina a smentire tutto via Instagram, ora è arrivato il turno di De Martino in diretta tv. Quest’ultimo ha assicurato che non è vero nulla di quello che si dice. Non solo: Ste ha avuto qualcosa da ridire pure sulle foto che lo ritraggono accanto a Mariana Rodriguez, la modella venezuelana ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez stanno insieme? Le parole a Made in Sud

“Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”, ha domandato Peppe Iodice a Made in Sud. “Non è vero niente”, ha replicato Stefano De Martino, che ha così smentito le ultime paparazzate a Napoli con la sensuale Mariana. “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, ha chiesto Iodice. “Magari”, ha risposto il presentatore che, implicitamente, ha rimarcato di essere single. Una conferma di quanto già dichiarato qualche settimana fa su Instagram. “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, ha detto l’ex inviato dell’Isola dei Famosi. Dunque non resta che attendere…Intanto nessun commento è arrivato da parte di Mariana che, almeno fino ad oggi, ha preferito restare in silenzio.

La situazione tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi

Nonostante le numerose e piccanti indiscrezioni di Dagospia, Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi continuano a negare tutto. Da giorni la conduttrice de Le Iene è tornata a farsi vedere col marito Paolo Calabresi Marconi, cercando di zittire una volta per tutte le malelingue.