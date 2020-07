Chiacchieratissima come non mai, Alessia Marcuzzi risponde ai sussurri del gossip confezionando un video con il marito Paolo Calabresi Marconi. Filmato che ‘batte’ anche un colpo sulle voci della cronaca rosa che hanno investito la conduttrice Mediaset negli ultimi giorni. Come è noto, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba nel mondo dello spettacolo, sostenendo che quando il danzatore campano Stefano De Martino – oggi brillante conduttore di Made in Sud – stava con Belen Rodriguez, avrebbe allacciato una tresca con la presentatrice romana. I diretti interessati hanno smentito tale dinamica. Il portale diretto da Roberto D’Agostino però non ha mollato la presa fornendo altre curiosità. Oggi Alessia, per far tacere i sussurri gossippari, che tra l’altro la vorrebbero in profonda crisi con il marito, ha pubblicato un video proprio con Paolo. Nella clip, diffusa su Instagram, la si vede serena e rilassata mentre parla con Calabresi, a bordo di una barca nei pressi di Positano.

Alessia Marcuzzi allontana il gossip con Stefano De Martino: il video

Alessia e Paolo, tranquilli e affiatati: questo quel che emerge dal filmato. Una risposta chiara al gossip, che, tra le tante congetture, ha parlato pure di una presunta sfuriata di Calabresi per tutto il can can mediatico sviluppatosi attorno al suo matrimonio. Anche qui si è nel campo delle ipotesi e nulla è certo. Tutti i diretti interessati alla vicenda, infatti, dopo aver smentito le ricostruzioni della cronaca del Bel Paese, si sono chiusi in un religioso silenzio, nell’attesa che le acque si calmino. Intanto, tra tanto vociferare, una certezza: Belen Rodriguez ha voltato definitivamente pagina dopo il ‘crac’ sentimentale con De Martino. La modella ha intrapreso una frequentazione con Gianmaria Antinolfi, fascinoso e aitante manager campano.

Belen Rodriguez: “Quando mi innamorerò, lo farò sapere”

“Quando mi innamorerò, lo farò sapere”. Con queste parole Belen ha risposto a chi le ha chiesto se Gianmaria potesse essere già considerato il suo nuovo compagno. Dall’altro lato la showgirl argentina è uscita allo scoperto: è stata immortalata dal magazine Chi mentre baciava il manager con passione. Insomma, parlare di una storia importante è prematuro. Nessun dubbio però che la frequentazione e la conoscenza continuino. Il cuore di Belencita ha ripreso a battere.