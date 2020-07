Gf Vip 5, Ludovica Pagani concorrente dopo il gossip con Federico Rossi?

Ludovica Pagani nel cast del Grande Fratello Vip 5? Quello dell’influencer è uno degli ultimi nomi saltati fuori per la nuova edizione, affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini. A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione, che ha riscosso un buon successo a differenza della terza, vedremo altri Vip varcare la porta rossa. Per questo nelle ultime settimane si sono rincorsi i rumor sui possibili nuovi concorrenti. Alla fine non manca poi molto, per cui il cast è in via di definizione. Ad agosto tutto dovrà essere pronto, salvo qualche eccezione, per cui i contatti stanno diventando più stretti e anche ufficiali in qualche caso. Insomma, è già tempo di dire dentro o fuori per qualcuno che ha sostenuto il provino già da tempo.

Concorrenti Grande Fratello Vip 5, spunta il nome di Ludovica Pagani

Sarà questo il caso di Ludovica Pagani? A fare il suo nome è stato Giornalettismo. Secondo il portale, l’influencer e speaker radiofonica sarebbe tra i certissimi nel cast del Gf Vip 5. La biondissima Ludovica conta due milioni e mezzo di follower su Instagram, fa anche la deejay oltre che lavorare in radio e sui social. Il suo nome è saltato fuori anche nel mondo del gossip più di una volta, anche in relazione alla quarta edizione del Gf Vip. A gennaio infatti Ludovica ha raccontato di aver avuto una relazione con Federico Rossi, il fidanzato di Paola Di Benedetto. Sarà così che Alfonso Signorini ha pensato a lei? Forse sì, o forse si è proposta. Fatto sta che il provino della Pagani dovrebbe essere andato bene e dovrebbe quindi entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Gf Vip 5, Ludovica Pagani tra i concorrenti della nuova edizione

Ma abbiamo sentito parlare di Ludovica Pagani anche per altro. Per esempio ha criticato duramente Giulia De Lellis solo qualche mese fa, lasciando intendere che farebbe di tutto per far parlare di sé. Ludovica in quella occasione raccontò di tenere molto alla sua vita privata e che la tiene ben nascosta dagli occhi indiscreti. Ma riuscirà a fare lo stesso anche dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove tutti gli scheletri escono fuori dagli armadi? Per quanto riguarda il resto del cast, insieme a lei dovrebbe varcare la porta rossa anche un prete youtuber.