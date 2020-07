Grande Fratello Vip 5, un prete youtuber nel cast: l’indiscrezione

Parroco, insegnante di religione e anche youtuber: don Alberto nel cast del Grande Fratello Vip 5? La notizia farà sorridere molti lettori, ma pare certo il fatto che il prete abbia sostenuto un provino e sia di fatto candidato alla nuova edizione del Gf Vip di Alfonso Signorini. E il provino sarebbe anche andato bene! La notizia del giorno non solo potrebbe provocare sorrisi, ma è destinata a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. Ci sarà di sicuro chi sarà contro la partecipazione di un prete al Grande Fratello Vip, convinto che un parroco debba occuparsi di altro e non preoccuparsi di andare in televisione – ma non sarebbe la prima volta – o in particolare di reality show. Dall’altra parte invece ci sarà chi sosterrà la sua partecipazione e difenderà la sua scelta, pensando che anche un prete abbia il diritto di candidarsi a un gioco televisivo al pari di chiunque altro. E magari lui lo fa con lo scopo di far conoscere la religione con un approccio diverso.

D’altronde è ciò che don Alberto fa già, visto che è diventato un personaggio social dopo aver pubblicato dei video su YouTube in cui spiega la religione in modo diverso. E se ne è servito in particolar modo durante la quarantena. Utilizzare il Web è una mossa azzardata per qualcuno, ma di sicuro con questi strumenti don Alberto riesce a raggiungere un vastissimo bacino di utenti e soprattutto riesce a parlare ai più giovani. Chissà che non si sia candidato al Gf Vip 5 per lo stesso motivo. Se i giovani non vanno alla religione, è la religione che raggiunge i giovani servendosi dei canali che più utilizzano. A rivelare che don Alberto ha sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip è stato Blogo. Nella notizia si legge che il prete social di Busto Arsizio ha sostenuto un provino andato anche piuttosto bene.

Il gruppo incaricato di svolgere le selezioni pare abbia mostrato entusiasmo dopo il provino. Se don Alberto entrasse nella Casa sarebbe la prima volta in tutta la storia del Grande Fratello per un prete nel cast. Ed è certo che la sua presenza attirerebbe i curiosi, che sarebbero di sicuro molti di più rispetto ai contrari che abbandonerebbero la visione del Gf Vip. Il nome di don Alberto va ad aggiungersi ai tanti altri già saltati fuori per la nuova edizione.