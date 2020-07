GF Vip 5, una showgirl nota romana e un turco nel cast, chi sono: gossip

Sono sempre più numerosi i rumors che si leggono in rete circa il nuovo cast della quinta edizione del reality show di Canale 5, il GF Vip 5, che sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini. Tra i nomi più papabili anche quello della showgirl Matilde Brandi e del protagonista principale della serie turca di grande successo internazionale Erkenci Kus (conosciuta in Italia con il nome di Daydreamer – Le ali del sogno e messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle 14,45 circa), Can Yaman. Stando a quanto riportato dalla penna di Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip sull’ultimo numero del settimanale Oggi, a Cologno Monzese starebbero pensando di far ritornare in tv la bionda ballerina romana (classe 1969) che esordì in tv al fianco di Gigi Proietti in Club ’92 e successivamente nello show del sabato sera di Rai 1 Fantastico.

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip?

Da anni ormai Matilde Brandi ha abbandonato la scena televisiva per dedicarsi completamente alla famiglia e alle sue due bellissime figlie, Sofia e Aurora. Le due gemelle sono nate dal grande amore della showgirl con il commercialista romano Marco Costantini. Lo scorso anno Matilde Brandi confermò nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo di essere stata contattata per la partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Trattative che con tutta evidenza non andarono in porto. Per Matilde però questa potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco. In seguito ai rumors che serpeggiano in rete, quindi per i fan si riaccende la speranza di rivedere la propria beniamina in tv.

GF Vip 5, Alfonso Signorini punta su Can Yaman

Il Grande Fratello Vip potrebbe riservare un’emozionante sorpresa alle telespettatrici italiane. Tra le ultime indiscrezioni che si rincorrono in rete ci sarebbe anche quella che l’affascinante attore turco Can Yaman. Il protagonista di Bitter Sweet, Daydreamer e Mr. False potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini ha infatti rivelato nel corso di un’intervista a Affari Italiani di avere aperto delle trattative per assicurare la presenza dell’attore più popolare e seguito del momento. Il direttore di Chi, se dovesse chiudere con la star, farebbe l’ennesimo colpaccio.