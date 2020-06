Grande Fratello Vip 5, Vera Gemma: contattata? Racconta la verità

Vera Gemma è stata contattata per entrar a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5? Ha voluto finalmente essere sincera fino in fondo, come lo è stata a Pechino Express, adventure game che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Vera non nasconde il desiderio di prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini, convinta che possa dare il meglio di sé e che possa dimostrare chi è veramente a un pubblico molto più vasto. Il Gf dà a (quasi) tutti una grande visibilità. Vorrebbe collezionare presto un’altra esperienza del genere, ma sta solo a Signorini decidere se potrà essere una delle protagoniste della prossima edizione oppure no: voci di corridoio ci permettono di sapere che il cast del Gf Vip sarà a dir poco esplosivo, che il conduttore si è superato! Non che quell’anno dell’anno prima sia stato mediocre, tutt’altro. Vera Gemma potrebbe certamente rendere ancora più interessante il programma.

Cast Grande Fratello Vip 5, Vera Gemma tra i concorrenti? Spiega tutto attraverso un’intervista

L’abbiamo apprezzata durante la sua avventura a Pechino Express, adesso Vera Gemma potrebbe fare un salto in avanti finendo su Canale 5: il Grande Fratello potrebbe aprire presto la propria porta rossa! Ha confessato che vorrebbe parteciparvi. Un’esperienza che potrebbe regalarle forti emozioni. Al sito Superguidatv.it, ha raccontato tutta la verità sulla sua partecipazione al Gf Vip 5: “Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento”. Trattative in corso? Dalle sue parole pare che sia avvenuto un “contatto” fra lei e Alfonso Signorini. È ormai da settimane che si parla della sua presenza nel cast, così come quella di Rosanna Cancellieri (anche se quest’ultima avrebbe ricevuto una proposta più allettante). Scopriremo presto che il nome di Vera Gemma sarà tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip?

Concorrenti Gf Vip nuova edizione: news e anticipazioni

Mentre si stanno facendo altri nomi riguardanti il cast del Gf, Vera Gemma si è proposta (e non poco velatamente) per far parte della nuova edizione del reality show di Canale 5. Ci sarà davvero? Durante l’intervista, ha spiegato che, a differenza di Pechino Express, potrà farsi conoscere da un pubblico meno di nicchia e magari scopriremo così anche qualcosa in più sul suo giovanissimo fidanzato: a dividerli, 30 anni, ma questo pare non essere un problema… e perché mai dovrebbe esserlo? Gemma e Nicola di Uomini e Donne insegnano.